Τα social media «πρωταγωνίστησαν» και στις ταραχές στη Γαλλία με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Διαδηλωτές προσπάθησαν να συντονιστούν μέσω αυτών, βίντεο από τα επεισόδια διαδόθηκαν από τις δημοφιλείς πλατφόρμες, η κυβέρνηση έριξε ευθύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη βία ενώ ζήτησε να τις παραδοθούν τα στοιχεία των «ύποπτων» χρηστών.

Επίσης η ίδια η δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από τους αστυνομικούς, καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταρρίπτοντας το αφήγημα των ενστόλων ότι πυροβόλησαν επειδή η ζωή τους βρισκόταν σε κίνδυνο και αποτέλεσε τη σπίθα που άναψε την πυρκαγιά των έξι ημερών στη Γαλλία.

Την ίδια στιγμή η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών χτύπησε «κόκκινο» ενώ η ακροδεξιά εμφανίστηκε για ακόμα μία φορά εξαιρετικά δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ψεύτικες πληροφορίες έκαναν από την αρχή την εμφάνισή τους με σκοπό να ενοχοποιηθεί το θύμα, ο 17χρονος Ναέλ, και να δικαιολογηθούν οι ενέργειες των αστυνομικών. Ένα βίντεο που έδειχνε μία κίτρινη μερσεντές, όπως αυτή που οδηγούσε ο 17χρονος τη μέρα που οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο και τον πυροβόλησαν, να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συνοδευόμενο με σχόλια όπως «αυτή την επικίνδυνη κατάσταση είχαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί».

Σύντομα ωστόσο έγινε σαφές ότι πρόκειται για διαφορετικό αυτοκίνητο καθώς οι πινακίδες κυκλοφορίας ήταν διαφορετικές.

After the fatal police shooting of teenager Nahel M and the ensuing unrest in France, this video is being shared falsely claiming to show Nahel’s yellow Mercedes speeding on a highway before he killed by police.

The number plate (LU670KG) doesn’t match Nahel’s car (WB3680X). pic.twitter.com/hT7wBNOB2c

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) June 30, 2023