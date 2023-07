Πάνω από 1.300 συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Γαλλία αφού συνεχίζονται οι οργισμένες διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό στη Ναντέρ.

Η κηδεία του 17χρονου Γαλλο-αλγερινού έγινε σήμερα, ενώ αναμένονται νέες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Τα αιτήματα των διαδηλωτών είναι «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ» και να σταματήσουν οι δολοφονίες από αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Ελιζαμπέτ Μπορν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξετάζουν την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ενώ συνεχίζονται οι προκλητικές δηλώσεις κατά της νεολαίας που έχει ξεσηκωθεί με χαρακτηρισμούς όπως «παράσιτα».

Η Αστυνομία στη Μασσαλία έδωσε εντολή να σταματήσει η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στις 19:00 το απόγευμα.

Σήμερα γίνεται η κηδεία του δολοφονημένου Ναέλ στο προάστιο της Ναντέρ. Η οικογένεια του 17χρονου ζήτησε να μην πάνε ούτε δημοσιογράφοι, ούτε διαδηλωτές.

Πάντως, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε στο τοπικό νεκροταφείο που μεταφέρθηκε η σορός του άτυχου νέου στη Ναντέρ όπου ζούσε με τη μητέρα του.

🕊🇫🇷 A funeral ceremony for #Nahel is currently underway in #Nanterre for friends and family.

«The atmosphere here is really tense. We can't get our cameras out to show what's happening […] there's a real sense here that journalists should not be trusted,» says @abdelmassive

