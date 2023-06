Εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συντριμμιών του υποβρυχίου Titan που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Όπως έχει ανακοινώσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το «τέλος» του βαθυσκάφους καταγράφηκε μέσω ενός απόρρητου συστήματος που έχει στην διάθεσή του, με το οποίο είχε «ακούσει» την ενδόρρηξη του υποβρυχίου και παρόλα αυτά δεν ειδοποίησε την αμερικανική ακτοφυλακή προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το απόρρητο σύστημα ανίχνευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ναυάγιο Titan: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια του υποβρυχίου

Τα ηχητικά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα ηχητικό που φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης. Μάλιστα, οι χρήστες του Twitter, ερμηνεύουν το βίντεο λέγοντας ότι ο πρώτος μεγάλος ήχος είναι η κύρια έκρηξη και οι επόμενοι είναι ο «αντίλαλος» που μεταφέρεται στον βυθό.

The Navy caught the audio of the Titan exploding. Chilling. pic.twitter.com/1jzUL9QO1m — Beep🌻🇺🇦 (@fiercefreckled) June 29, 2023

Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια

Συνεχίζεται η επίχειρηση για την ανάσυρση των συντριμμιών από το υποβρύχιο που βυθίστηκε στον Ατλαντικό, παρασύροντας στον θάνατο πέντε άτομα. Μέσα στα συντρίμμια, οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι βρίσκονται και ανθρώπινα λείψανα, τα οποία αναμένεται να μεταφερθούν για ειδικές αναλύσεις.

Ακόμη, στις εικόνες που μεταδίδονται φαινόταν ένα κομμάτι της πλάκας του κύτους που ξεφορτώθηκε στον Horizon Arctic. Οι ερευνητές που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν περίπου 10 κομμάτια από το υποβρύχιο. Ανάμεσά τους ένα μεγάλο, λευκό τμήμα καμπυλωτού μετάλλου, ένα αντικείμενο γεμάτο καλώδια άλλα και μηχανικά μέρη του υποβρυχίου.

Βίντεο που δείχνει την ενδόρρηξη

If it imploded, it would have been instant death…Rest In Peace 🙏#OceanGate Titanic pic.twitter.com/bUk69oQtLZ — Peché Africa 🇿🇦 (@pmcafrica) June 22, 2023

Το απόρρητο σύστημα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ήδη από τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, είχε υπό συνεχή επιτήρηση τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό μέσα από μία σειρά υδροφώνων ή υποβρυχίων μικροφώνων. Το σύστημα αυτό, που κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ονομάζεται Σύστημα Ηχητικής Επιτήρησης (SOSUS).

Η εγκατάσταση των υδρόφωνων SOSUS στον πυθμένα της θάλασσας πουλήθηκε ως για σκοπούς ωκεανογραφικής έρευνας, αλλά ο πραγματικός σκοπός αυτών των ακουστικών αισθητήρων ήταν η ανίχνευση της παρουσίας και ο εντοπισμός των υποβρυχίων της Σοβιετικής Ένωσης.

«Οι συστοιχίες SOSUS που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αυτές υπάρχουν ακόμα», δήλωσε στο Insider ο Bryan Clark, πρώην υποβρυχιολόγος και νυν ειδικός σε θέματα άμυνας στο Ινστιτούτο Hudson, σημειώνοντας ότι έχουν αναβαθμιστεί και επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου.

Τι αναφέρει έκθεση για το απόρρητο σχέδιο

Όπως εξήγησε σε μια πρόσφατη έκθεση για τον υποθαλάσσιο πόλεμο, προς το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το Ναυτικό ενίσχυσε το SOSUS με πλοία Surveillance Towed Array Sensor System (SURTASS), δημιουργώντας ένα πιο ικανό σύστημα που τώρα είναι γνωστό ως IUSS. Αν και το σύστημα είναι δημοσίως γνωστό, οι ακριβείς θέσεις ορισμένων αισθητήρων και στοιχείων του συστήματος είναι απόρρητες. Ωστόσο, αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες για τις θέσεις από τη δεκαετία του 1970 δείχνουν στοιχεία του SOSUS τοποθετημένα στα ανοικτά των ανατολικών και δυτικών ακτών των ΗΠΑ κοντά στις βάσεις των υποβρυχίων.

Ο Clark δήλωσε ότι η αναφορά έδειξε ότι τα υδρόφωνα του SOSUS είναι πιθανότατα αυτά που ανίχνευσαν τις τελευταίες στιγμές του υποβρύχιου σκάφους Τιτάν. Αυτή η εκτίμηση ευθυγραμμίζεται με την αναφορά του NPR, το οποίο ανέφερε ότι «το σύστημα ακρόασης που χρησιμοποίησε το Ναυτικό για να καταγράψει τον θόρυβο πιστεύεται ότι είναι το σύστημα παρακολούθησης ήχου».

Παρόλο που η συστοιχία IUSS αποτελεί βασικό συστατικό των ευρύτερων δυνατοτήτων των ΗΠΑ στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο τόσο για την υπερατλαντική όσο και για την εγχώρια άμυνα, η ανάπτυξη πιο αθόρυβης τεχνολογίας υποβρυχίων από αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα έχουν παρεμποδίσει την ικανότητά της να παρέχει επαρκή προειδοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανές υποβρύχιες απειλές πρέπει να αντιμετωπίζονται από πλοία, υποβρύχια και αεροσκάφη. «Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο το Ναυτικό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρει μια λύση», δήλωσε ο Clark, αλλά το σύστημα θα μπορούσε να ανιχνεύσει κάτι τόσο δυνατό όσο μια έκρηξη. «Θα πιάσουν θορύβους όπως αυτός», είπε.