Πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριο Tiffany & Co στον Μανχάταν της Νέας Υόρκης, μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις κοσμημάτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μαύροι καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το ισόγειο του καταστήματος, το οποίο προσφάτως είχε ανακαινιστεί. Πρόκειται για μια από τις πιο κοστοβόρες ανακαινίσεις καθώς διήρκεσε σχεδόν 4 χρόνια.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν ακόμη άγνωστα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την σβήσουν προτού επεκταθεί στο εμβληματικό κτίριο και δίχως να υπάρξουν τραυματισμοί.

HAPPENING NOW: Smoke from fire below Tiffany & Co in Manhattan is growing. Loud banging sound can be heard. More fire trucks are arriving. pic.twitter.com/NHrqu590zw

— Jayne Zirkle (@JayneZirkle) June 29, 2023