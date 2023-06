Σεισμός 3,6 Ρίχτερ «ταρακούνησε» στις 21:38 το βράδυ της Πέμπτης τη Ρόδο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το εστιακό βάθος ήταν 9,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται ένα χιλιόμετρο δυτικά, βορειοδυτικά της Λίνδου.

Σύμφωνα με το Ευρομεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο η σεισμική δόνηση ήταν εντάσεως 3,5 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.5 occurred 24 km S of #Faliraki (#Greece) 7 min ago (local time 21:38:05).

— EMSC (@LastQuake) June 29, 2023