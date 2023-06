Την πρώτη του αντίδραση μετά την αποκλιμάκωση της έντασης από την ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, η οποία φαίνεται πως έλαβε τέλος μετά την παρέμβαση του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο και τη συμφωνία με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, πραγματοποίησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της λευκορωσικής προεδρίας που ανέβηκε στο κανάλι της στο Telegram ο Ρώσος πρόεδρος είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκορώσο ομόλογό του, τον οποίο ευχαρίστησε για την παρέμβασή του που οδήγησε σε αποκλιμάκωση της κρίσης.

Putin thanked Lukashenko for the «work he accomplished»:

«Today at 9 pm the Presidents spoke on the phone again. Belarus president has informed the Russian president in great detail about the results of his negotiations with authorities of Wagner PMC. President of Russia… pic.twitter.com/hNaXRIoxT0

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023