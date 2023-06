Σοκαρισμένοι είναι οι πολίτες του Οχάιο των ΗΠΑ, μετά την τραγική είδηση πως μια έγκυος μητέρα κατέληξε μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από το δίχρονο παιδί της.

Όλα ξεκίνησαν, όταν το θύμα, η 31χρονη Λόρα Ιλγκ κάλεσε βοήθεια το απόγευμα της 16ης Ιουνίου, εξηγώντας ότι ο γιος της την πυροβόλησε στο σπίτι της στο Νόργουοκ.

«Εξήγησε ότι βρίσκεται στην 33η εβδομάδα της κύησης και ότι ο γιος της, ηλικίας 2 ετών, την πυροβόλησε κατά λάθος στην πλάτη με όπλο» ανέφερε ο επιθεωρητής Ντέιβιντ Σμιθ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο News 5 Cleveland.

Παρά την άμεση επέμβαση διασωστών, η νεαρή γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν ούτε το έμβρυο που κυοφορούσε, σημείωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η Ιλγκ είχε ακόμη τις αισθήσεις της όταν έφτασε στο σπίτι της η αστυνομία και εξήγησε ότι ο γιος της μπήκε στο δωμάτιο των γονιών του, η πόρτα του οποίου συνήθως ήταν κλειδωμένη, την ώρα που εκείνη ήταν απασχολημένη με το πλύσιμο των ρούχων και άρχισε να παίζει με το πιστόλι.

Η αστυνομία βρήκε ένα πιστόλι 9 χιλιοστών ακουμπησμένο σε κομοδίνο στο δωμάτιο καθώς και δύο ακόμη γεμάτα όπλα.

Ο σύζυγος του θύματος, που έλειπε από το σπίτι την ώρα του περιστατικού, δήλωσε στην αστυνομία ότι τα όπλα του ανήκουν.

