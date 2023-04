Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους μετά τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του έφηβου Ραλφ Γιαρλ από ιδιοκτήτη σπιτιού. Ο 16χρονος είχε πάει σε λάθος κατοικία στο Κάνσας Σίτι για να πάρει τα αδέλφια του, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 16χρονος Γιαρλ πυροβολήθηκε δύο φορές και χτυπήθηκε στο κεφάλι και στο χέρι.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς το βράδυ της 13ης Απριλίου λίγο μετά τις 10 το βράδυ και όταν έφτασαν βρήκαν έναν έφηβο που είχε πυροβοληθεί από έναν ιδιοκτήτη σπιτιού.

Ο έφηβος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία έμαθε ότι οι γονείς του εφήβου του είχαν ζητήσει να παραλάβει τα αδέλφια του από μια διεύθυνση στην 115η Terrace, αλλά εκείνος πήγε κατά λάθος σε ένα σπίτι στην 115η Street, όπου πυροβολήθηκε.

Ένας άνδρας άνοιξε την πόρτα, είδε τον Γιάρλ και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Όταν ο Γιάρλ έπεσε στο έδαφος, ο άνδρας τον πυροβόλησε ξανά. Ο 16χρονος σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας από το ακίνητο, αλλά χρειάστηκε να ρωτήσει σε τρία διαφορετικά σπίτια πριν κάποιος τον βοηθήσει.

O ιδιοκτήτης του σπιτιού τέθηκε υπό κράτηση και σε 24ωρη αναμονή, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν συμβουλής των εισαγγελέων της κομητείας Κλέι «λόγω της ανάγκης να ληφθεί επίσημη κατάθεση από το θύμα, ιατροδικαστικά στοιχεία και να συγκεντρωθούν πρόσθετες πληροφορίες για την παρουσίαση του φακέλου της υπόθεσης».

Σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας του Μιζούρι, ένα άτομο μπορεί να κρατηθεί για έως και 24 ώρες για τη διερεύνηση ενός κακουργήματος, οπότε και απαιτείται να του απαγγελθούν κατηγορίες ή να αφεθεί ελεύθερο.

Η είδηση του πυροβολισμού του Γιαρλ προκάλεσε διαμαρτυρία την Κυριακή στο Κάνσας Σίτι. Εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μέλη της οικογένειας του, διαδήλωσαν στην κατοικία όπου βρέθηκε το άτυχο αγόρι.

Οι διαδηλωτές διαδήλωσαν καθώς φώναζαν «Δικαιοσύνη για τον Ραλφ» και «Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία» και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Το να χτυπάς το κουδούνι δεν είναι έγκλημα» και «Ο δράστης πρέπει να εκτίσει την ποινή του», αναφέρει το CNN.

Η υπόθεση προσέλκυσε επίσης την προσοχή σε εθνικό επίπεδο, με διασημότητες και πολιτικούς να απαιτούν τη λήψη μέτρων.

«Η καρδιά μου ράγισε εντελώς όταν έμαθα ότι αυτός ο πολύτιμος 16χρονος, που χτύπησε κατά λάθος την πόρτα της λάθος διεύθυνσης σε μια προσπάθεια να πάρει τα αδέρφια του, πυροβολήθηκε στο κεφάλι… από έναν άνδρα που δεν τον ήθελε στην ιδιοκτησία του», έγραψε στο Twitter η ηθοποιός Halle Berry.

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE

— Halle Berry (@halleberry) April 17, 2023