Οικογένεια από το Μισισίπι των ΗΠΑ ζήτησε την αποπομπή αστυνομικού εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες επειδή πυροβόλησε ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο κάλεσε την αστυνομία για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Αντεριέν Μάρι, που κάλεσε την αστυνομία έπειτα από προτροπή της μητέρας του, ήταν άοπλος και ακολουθούσε τις οδηγίες του αστυνομικού της Ιντιανόλα Γκρεγκ Κάπερς όταν αυτός τον πυροβόλησε στο στήθος τα ξημερώματα του Σαββάτου, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του Κάρλος Μουρ.

Το αγόρι είχε καλέσει την αστυνομία, αφού ένας άνδρας απείλησε στις 4 τα ξημερώματα τη μητέρα του Νακάλα Μάρι, αλλά ο Κάπερς «κλιμάκωσε την κατάσταση», σύμφωνα με τον Μουρ.

Ο Μουρ ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα που έφερε πάνω του ο Κάπερς και εξέφρασε την αντίθεσή του στο γεγονός ότι έχει τεθεί σε αργία μετ’ αποδοχών μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε χθες, Πέμπτη, το πρωί έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, όπου η οικογένεια του αγοριού συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους.

An unarmed 11-year-old Black boy in Mississippi was shot by a police officer after he called 911 to report a domestic disturbance to try to protect his mother, his family’s attorney said. https://t.co/vperBYyx5W

