Στις 13 Σεπτεμβρίου 1996, ο μεγαλύτερος ράπερ στην ιστορία, Tupac Shakur άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Αμερικανός μουσικός υπέκυψε στα τραύματά του, αφού 6 μέρες νωρίτερα είχε δεχθεί πυροβολισμούς στο Λας Βέγκας, ως αποτέλεσμα διαμάχης μεταξύ των μελών αντίπαλων συμμοριών.

Ο θάνατός του, σε συνδυασμό με εκείνον του συναδέλφου του, επίσης ράπερ Biggie Smalls μήνες αργότερα, παραμένουν ακόμη μυστήριο, επομένως οι θεωρίες συνωμοσίας είναι διάχυτες.

Ο πατέρας του, Billy Garland, από την άλλη φαίνεται να έχει διαλευκάνει την υπόθεση θανάτου του γιου του.

Στο κανάλι του στο YouTube «The Art of Dialogue», εξήγησε ότι για αυτόν ο δράστης της δολοφονίας του γιου του είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Τη νύχτα της δολοφονίας του Tupac, αυτός και φίλοι – μέλη της δισκογραφικής του «Death Row Records» ξυλοκόπησαν τον Orlando Anderson, μέλος αντίπαλης συμμορίας στο Λας Βέγκας, σε έναν αγώνα πυγμαχίας μεταξύ του Mike Tyson και του Bruce Seldon.

Ο Ορλάντο Άντερσον φέρεται να είχε κλέψει ένα μενταγιόν Death Row, για το οποίο ο Sean Combs, δημιουργός της αντίπαλης δισκογραφικής «Bad Boy Records» είχε πει ότι θα έδινε 20.000 δολάρια.

Tupac's father Billy Garland reveals he was not a fan of his sons song "Dear Mama" or his sons critically-acclaimed Hulu Docuseries.

