«Όμηροι» στα σπίτια τους έχουν μείνει οι κάτοικοι της Νεβάδα καθώς εκατομμύρια έντομα γνωστά ως «γρύλοι μορμόνοι», έχουν κατακλείσει την περιοχή με τις εικόνες να θυμίζουν βιβλική καταστροφή.

Σε βίντεο που έχουν γεμίσει τόσο τα social media αλλά και τοπικά μέσα ενημέρωσης από έξι περιοχές της Νεβάδα που βρίσκονται σε «κατάσταση πολιορκίας», διακρίνονται εκατομμύρια από τα συγκεκριμένα έντομα να έχουν κατακλίσει τοίχους σπιτιών, κήπους, δρόμους αλλά και χωράφια, ακόμα και τους τοίχους ενός νοσοκομείου με τους υπαλλήλους σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο KSL να επιστρατεύουν από ηλεκτρικές σκούπες μέχρι εκχιονιστικά.

«Απλώς, για να φέρουμε τους ασθενείς στο νοσοκομείο είχαμε ανθρώπους εκεί έξω με φυσητήρες φύλλων, με σκούπες, σε ένα σημείο είχαμε ακόμη και ένα τρακτέρ με εκχιονιστικό μηχάνημα, μόνο και μόνο για να σπρώξουμε τους σωρούς των γρύλων και να τους μετακινήσουμε» δήλωσε ο Στιβ Μπούροους διευθυντής κοινοτικών σχέσεων στο Northeastern Nevada Regional Hospital, στο τοπικό KSL TV.

Μία κάτοικος η Κολέτ Ρέινολντς που δημοσίευσε βίντεο στο TikTok δείχνει εκατοντάδες χιλιάδες έντομα να έχουν γεμίσει τους τοίχους του σπιτιού της. Σύμφωνα με τη Ρέινολντς οι «γρύλοι μορμόνοι» είναι κανίβαλοι και όταν οδηγεί όπως είπε σύμφωνα με το Bussines Insider, είδε τους ζωντανούς να γυρίζουν και να τρώνε τους φίλους του που έχουν χτυπηθεί.

Μάλιστα σημειώνει πως «είμαι αιχμάλωτη στο σπίτι μου», υπογραμμίζοντας πως τα εν λόγω έντομα είναι «αηδιαστικά και μυρίζουν απαίσια».



«Μοιάζουν σαν αράχνες και αφοδεύουν παντού», δήλωσε ένας κάτοικος μίας εκ των περιοχών που επλήγησαν του Έλκο, ο Πρίσιους Ντρέικ.

Όπως σημείωσε ο εντομολόγος, του υπουργείου Γεωργίας της Πολιτείας της Νεβάδα, Τζεφ Νάιτ, τα συγκεκριμένα έντομα κάνουν πολύ επικίνδυνους τους δρόμους, καθώς μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα ολισθηροί.

«Δύο ή τρεις χτυπιούνται και τρώνε τον φίλο τους και στη συνέχεια χτυπιούνται ξανά και ο δρόμος μπορεί να γεμίσει γρύλους και να γίνει ολισθηρός. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι οι απογευματινές καταιγίδες καθώς με λίγο νερό γίνεται ολισθηρός και υπάρχουν αρκετά ατυχήματα εξαιτίας των γρύλων», προσέθεσε.

Παρά το όνομά τους τα συγκεκριμένα έντομα σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, Ρένο δεν είναι βιολογικά γρύλοι αλλά τεχνικά και είναι «μακρυκεράτιες ακρίδες», ονόματι τεττιγονίδες, ενώ δεν πετάνε αλλά περπατάνε ή πηδάνε για να κινηθούν.

Thousands of Mormon crickets have taken over the town of Elko, Nevada, as these flightless, grasshopper-like creatures come out of their dormant period and into their migratory phase pic.twitter.com/6ZxD7yoPIr

— CNN (@CNN) June 14, 2023