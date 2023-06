Μια ειδική τελετή εξαγνισμού έγινε σήμερα, Σάββατο, στον κεντρικό βωμό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου ένας άνδρας στάθηκε γυμνός την Πέμπτη, για να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η λειτουργία, όπως απαιτείται από το Κανονικό Δίκαιο, τελέστηκε από τον αρχιερέα της Βασιλικής, τον καρδινάλιο Μάουρο Γκαμπέτι.

Στην τελετή, ο βωμός που χρησιμοποιεί ο πάπας Φραγκίσκος ραντίστηκε με αγιασμό. Ο Γκαμπέτι είπε ότι ο Πολωνός διέπραξε μια αμαρτωλή και «ανάρμοστη, πραγματικά λυπηρή ενέργεια» για να επιστήσει την προσοχή στα θύματα του πολέμου.

Cardinal performs rite to restore Vatican altar desecrated by man’s naked protest over Ukraine https://t.co/a8ILPnwQy9

— Julie Walker (@jwalkreporter) June 3, 2023