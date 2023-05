Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής του β’ γύρου των εκλογών στην Τουρκία κερδίζοντας το 52,14% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου (YSK), Αχμέτ Γενέρ, επισημοποιώντας τα αποτελέσματα.

Με καταμετρημένο το 99,43% των ψηφοδελτίων, ο αντίπαλος του Ερντογάν, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έλαβε το 47,86% των ψήφων, είπε ο Γενέρ.

Μάλιστα πλήθος ηγετών έσπευσε να συγχαρεί τον Τούρκο πρόεδρο για την επανεκλογή του, με την οποία θα συμπληρώσει 25 χρονιά στο «τιμόνι» της γειτονικής χώρας. Βέβαια, οι αρχηγοί κρατών που ευχήθηκαν πρώτοι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι αρκετοί που δεν φημίζονται για τα δημοκρατικά τους φρονήματα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Η νίκη στις εκλογές ήταν φυσικό αποτέλεσμα του ανιδιοτελούς έργου σας ως επικεφαλής της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σαφής απόδειξη της υποστήριξης του τουρκικού λαού στις προσπάθειές σας να ενισχύετε την κρατική κυριαρχία και να ασκείτε μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική», δήλωσε ο Πούτιν στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Ερντογάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Εκτιμάμε ιδιαιτέρως την προσωπική σας συμβολή στην ενίσχυση των φιλικών ρωσοτουρκικών σχέσεων και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς», δήλωσε ο Πούτιν.

Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε όμως να συγχαρεί και ο Ούγγρος πρόεδρος, Βίκτορ Ορμπάν. «Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ερντογάν για την αδιαμφισβήτητη νίκη του στις εκλογές», έγραψε σε tweet του ο Ορμπάν.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe

