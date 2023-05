Μέχρι και στην Αγία Σοφία έφτασαν οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να πανηγυρίσουν τη νίκη στις σημερινές προεδρικές εκλογές.

Με την ενσωμάτωση στο Anadolu να έχει φτάσει ήδη στο 99,99%, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκεντρώνει το 52,07% των ψήφων, ενώ ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λαμβάνει το 47,93%.

Ο Τούρκος πρόεδρος στην πανηγυρική ομιλία του τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «Συνεχίζουμε το δρόμο μας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Αγαπητοί φίλοι με σεβασμό γιορτάσαμε μια γιορτή δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τους πολίτες. Ευχαριστούμε όλους τους Τούρκους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μας ψήφισαν και μας έδωσαν την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πήγατε στις κάλπες και με γνώμονα το μέλλον των παιδιών σας εκφράσατε τη βούλησή σας. Ευχαριστώ όλους σας».

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να ρίξει το «καρφί» του για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σημειώνοντας ότι «σήμερα λέμε Αντίο Κεμάλ».

«Θα είμαστε μαζί μέχρι τον θάνατο», είπε στους συγκεντρωμένους.

Supporters take to the streets across Türkiye as Turkish President Erdogan leads in runoff presidential vote pic.twitter.com/NmYr0vQ3yq

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023