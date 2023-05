Οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύουν ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα εναντίον του Κρεμλίνου, ήταν πιθανόν ενορχηστρωμένη από Ουκρανούς κατασκόπους ή την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, αναφέρει η New York Times.

Η εφημερίδα αναφέρει πως η επίθεση αυτή φαίνεται πως εντάσσεται σε μια σειρά κρυφών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν φέρει σε δύσκολη θέση αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρα που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού της Ουκρανίας.

Η αμερικανική εκτίμηση βασίζεται σε υποκλαπείσες ρωσικές και ουκρανικές επικοινωνίες, σημειώνει η εφημερίδα.

Ukrainians were probably behind the drone attack on the Kremlin – The New York Times.

«American intelligence agencies do not know exactly who carried out the attack, but suggest that it was part of a series of covert operations organized by the security services of Ukraine,» pic.twitter.com/mdfNPi2nis

