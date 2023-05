Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τον Πολωνό Σίμον Μαρτσίνιακ να ορίζεται σε αυτόν του Champions League.

Ο Μαρτσίνιακ, θεωρείται ως ο κορυφαίος διαιτητής που έχει στη διάθεσή της η ομοσπονδία, ενώ θυμίζουμε ότι ήταν εκείνος που είχε διαιτητεύσει τον τελικό του Μουντιάλ τον περασμένο Δεκέμβριο, ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία.

Όσον αφορά το Europa League και τον τελικό της Ρόμα με τη Σεβίλλη, ορίστηκε ο Άντονι Τέιλορ, ενώ σε αυτόν του Conference League ανάμεσα σε Γουέστ Χαμ και Φιορεντίνα θα σφυρίξει ο Ισπανός Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.

Τέλος στο Champions League γυναικών η Oυαλή Τσερίλ Φόστερ θα είναι εκείνη που θα διευθύνει το Μπαρτσελόνα-Βόλφσμπουργκ.

⚽ The referees for this season’s UEFA club finals:#UCLfinal: Szymon Marciniak 🇵🇱#UWCLfinal: Cheryl Foster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#UELfinal: Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UECLfinal: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) May 22, 2023