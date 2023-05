Ο Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο φετινό Final 4 της Euroleague, ωστόσο δεν κατάφερε ούτε φέτος να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου με τους Πειραιώτες.

Η σύζυγος του Αμερικανού του Ολυμπιακού, Μπέριλ ΜακΚίσικ, που υποστήριξε και στο Κάουνας, όπως όλη τη χρονιά τους «ερυθρόλευκους», θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στη λιθουανική πόλη και τη μετέτρεψε σε Πειραιά.

«Αγαπημένοι φίλοι του Ολυμπιακού, σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που δείξατε σε αυτό το ταξίδι σε μένα, τον σύζυγό μου και την ομάδα μας. Κάνατε να νιώσουμε το Κάουνας σαν τον Πειραιά», έγραψε στο Twitter.

Thank you dear Olympiacos fans for all the love and support you’ve shown on this trip to me, to my husband and to our team. Kaunas felt like Piraeus. 🤍❤️

— Μπεριλ Μακισοπουλου (@berilmckissic) May 22, 2023