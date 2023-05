Το εξωπραγματικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ, 3.1″ πριν από το τέλος του τελικού του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης έκρινε την έκβαση του αγώνα και χάρισε το τρόπαιο του πρωταθλητή στους Ισπανούς.

Ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία επίθεση του τελικού, ωστόσο του σουτ του Κώστα Σλούκα βρήκε σίδερο κι έτσι οι Πειραιώτες έχασαν μέσα από τα χέρια τους την κούπα.

Δείτε πως κατέγραψαν οι κάμερες των διαιτητών Σάσα Πουκλ και Γκίτις Βίλιους, την τελευταία φάση, με την επαναφορά του Ολυμπιακού, το σουτ του Σλούκα, την απογοήτευση του Έλληνα γκαρντ και τους πανηγυρισμούς των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης.

The moment @RMBaloncesto won the 🏆

Check it out from our referees’ view geared up with Mindfly Cam👀 pic.twitter.com/IAQtc5tW42

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2023