Ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Μονακό στον τελικό της Euroleague, έχει έναν και μόνο στόχο για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στη διοργάνωση. Να κατακτήσει την κούπα για 4η φορά στην ιστορία του.

Οι ερυθρόλευκοι παίζουν το καλύτερο μπάσκετ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και θέλουν το επιστέγασμα να είναι το βαρύτιμο τρόπαιο στο Κάουνας, το οποίο έχει γίνει «κόκκινο» από τους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας.

Το κέντρο της πόλης και οι πλατείες είναι από το πρωί γεμάτο από ερυθρόλευκους φιλάθλους που έχουν κατακλύσει τα πάντα και ετοιμάζονται για το ματς στη «Zalgirio Arena», όπου θα είναι πάνω από 7.000 στις κερκίδες.

Λίγο πριν το μεγάλο ραντεβού, που έχει δοθεί στις 16:00 στο συντριβάνι, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν συρρεύσει κατά χιλιάδες και τραγουδούν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα, δημιουργώντας μια απίστευτη ατμόσφαιρα ενόψει του τελικού με τη Ρεάλ, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες των οπαδών από το Κάουνας:

Δείτε το βίντεο:

When more Olympiacos fans arrive to Kaunas 🔥 pic.twitter.com/m1IGVxq1BW

— BasketNews (@BasketNews_com) May 21, 2023