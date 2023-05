Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν σε λίγη ώρα (20:00) τα ξίφη τους στη «Zalgirio Arena» στον μεγάλο τελικό της Euroleague.

Λίγες ώρες πριν την μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει τον επόμενο πρωταθλητή Ευρώπης, η αποστολή των ερυθρόλευκων, έφτασε στη «Zalgirio Arena. με μπροστάρη τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου.

Δείτε το βίντεο με την άφιξη:

Game Ready!@Olympiacos_BC is in the building.#F4GLORY pic.twitter.com/y370hYt6gX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023