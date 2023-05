Πολλές εικασίες για την κατάσταση της υγείας του προκάλεσε η σημερινή εμφάνιση στη Μόσχα του ηγέτη της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος αναγκάστηκε να καλύψει με αυτοκίνητο μια μικρή απόσταση και δεν συμμετείχε στο γεύμα που παρέθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης.

Μάλιστα όπως αναφέρει η Daily Mail, υπήρχαν φήμες πως ο Λευκορώσος πρόεδρος παρακάλεσε τον Πούτιν να μην μεταβεί στη Μόσχα για την παρέλαση για «ιατρικούς λόγους».

Στην παρουσία του ο Λουκασένκο έδειχνε κουρασμένος και ελαφρώς ασταθής, ενώ στο δεξί του χέρι ήταν εμφανής ένας επίδεσμος. Παρά τις φήμες, δεν υπήρξε καμία άλλη ένδειξη ότι είναι ασθενής.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν ο 68χρονος Λευκορώσος πρόεδρος διακρίνεται να συνομιλεί με τον Πούτιν και με στελέχη του στρατού μετά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Στο βίντεο διακρίνεται ο Λουκασένκο να ικετεύει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τους υπεύθυνους ασφάλειας να του παρέχουν κάποιο μεταφορικό προκειμένου να αποφύγει να παραπατήσει.

Κατόπιν μεταφέρεται με αυτοκίνητο στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, που απέχει μόλις 300 μέτρα.

Ο Πούτιν περπάτησε μέχρι εκεί, συνοδευόμενος από τους ηγέτες της Αρμενίας και πέντε χωρών της κεντρικής Ασίας, ωστόσο περίμεναν τον Αλεξάντερ Λουκασένκο να φτάσει.

Belarus ‘leader’ Lukashenko, purportedly asking Putin for a vehicle as he’s too unfit to manage a walk.

Frankly, their whole interaction summarises their incompetence and dumbfoolery. pic.twitter.com/VoFRByBtoM

— Pyotr Kurzin (@PKurzin) May 9, 2023