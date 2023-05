Σε μια τεράστια συμφωνία με το μεγάλο ειδησεογραφικό δίκτυο «ESPN» προχώρησε η διοίκηση της Euroleague, σε ό,τι έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου.

Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει πως οι τηλεθεατές του ESPN θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το υπόλοιπο των πλέι οφ της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αλλά και φυσικά το Final Four που θα διεξαχθεί στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Παράλληλα, το deal έχει να κάνει και για τη νέα χρονιά (2023-24) όπου θα μεταδίδονται κανονικά οι αγώνες από κανονική περίοδο, πλέι οφ, μέχρι και το Final Four!

Τα ματς θα μεταδίδονται μέσω του ESPN 3 και όπως αναφέρει η Euroleague είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μεγαλώσει το προϊόν που ονομάζεται ευρωπαϊκό μπάσκετ.

The EuroLeague announced a new partnership with ESPN, which means that US basketball fans will be able to catch all the action from the 2022-23 Playoffs, the Final Four in Kaunas, and the entire 2023-24 season on the ESPN platform.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 8, 2023