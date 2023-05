Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον του Κρεμλίνου να στόχο τη δολοφονία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ διατύπωσε τον ισχυρισμό αυτό σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να έχει υπόψιν της πως η Ρωσία γνωρίζει ότι εκείνη επιλέγει τους στόχους και ότι η Ουκρανία απλά θέτει σε εφαρμογή τα αμερικανικά σχέδια. Δεν έδωσε στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό περί αμερικανικής ανάμιξης.

Η Ουκρανία έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη στο περιστατικό που συνέβη νωρίς χθες, όπου σε βίντεο φαίνονται δύο ιπτάμενα αντικείμενα να πλησιάζουν το Κρεμλίνο και το ένα εξ αυτών να εκρήγνυται με μια δυνατή λάμψη.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ανταπαντήσει, αλλά δεν έχει διευκρινίσει τι μορφή μπορεί να λάβει η απάντηση αυτή.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είχε πολλές επιλογές και η απάντηση, όταν έλθει, θα έχει εξεταστεί σοβαρά και θα είναι ισορροπημένη. Δήλωσε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα έρευνα αλλά ότι δεν είναι σε θέση να πει πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματά της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε σήμερα πως η φερόμενη ως ουκρανική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον του Κρεμλίνου στο Μόσχα «δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη» και δείχνει πως το Κίεβο δεν έχει καμία επιθυμία να βάλει τέλος στον πόλεμο στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το ρωσικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για ένα κύμα ουκρανικών «τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» και «σαμποτάζ» χωρίς προηγούμενο στο ρωσικό έδαφος. «Οι δραστηριότητες τρομοκρατίας και σαμποτάζ των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν ένα εύρος που δεν έχει προηγούμενο», αναφέρει.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε ακόμη τη «σιωπή» της Δύσης για το συμβάν και ζήτησε από άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς να καταδικάσουν αυτό που η Μόσχα αποκάλεσε τρομοκρατική απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών των στρατιωτικών και των ειδικών υπηρεσιών που χρησιμοποίησαν συστήματα πολέμου με ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», ανέφερε το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti.

Από την «τρομοκρατική ενέργεια», όπως την χαρακτηρίζει η Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν τραυματίστηκε. Το πρόγραμμα των εργασιών του δεν έχει αλλάξει και θα συνεχιστεί κανονικά, τονίζει επίσης.

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται πυκνοί καπνοί πάνω από το Κρεμλίνο. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει επιβάλει απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Μόσχας και έχει εγκαταστήσει αντι-αεροπορικά συστήματα οπλισμού αλλά και ηλεκτρονικά αντίμετρα, τα οποία θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν τα drones.

«Η Ρωσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε αντίποινα όταν και όπου κρίνει σκόπιμο», προστίθεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου που μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

JUST IN – Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin.pic.twitter.com/xAS0BtTDzs

— Disclose.tv (@disclosetv) May 3, 2023