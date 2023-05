Μεγάλη έκπληξη προκάλεσαν στους περαστικούς τα συντρίμμια ενός μικρού αεροπλάνου σε αυτοκινητόδρομο στον Παναμά. Ένας από τους επιβαίνοντες στο αεροπλάνο κατέγραψε σε βίντεο την τρομακτική κάθοδο και πρόσκρουση του στον αυτοκινητόδρομο στον Καναδά, όπου το αεροπλάνο κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο.

Όλα ξεκίνησαν όταν στο τετραθέσιο Cessna Skyhawk παρουσιάστηκε μία απροσδιόριστη μηχανική βλάβη. Το αεροπλάνο επέστρεφε από την Γκούνα Γιάλα και κατευθυνόταν προς την πόλη του Παναμά.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν τρεις επιβάτες και ο πιλότος. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, το τετραθέσιο έπεσε πάνω σε έναν αυτοκινητόδρομο που περιβάλλεται από δέντρα. Στη συνέχεια, τα πλάνα, τα οποία καταγράφηκαν από το δεξιό μπροστινό κάθισμα, περιορίζονται στο εσωτερικό του Cessna.

Περιέργως, το βίντεο τελειώνει δείχνοντας όλους του επιβαίνοντες να τρέχουν μακριά από το αεροπλάνο.

Passenger films their Cessna 172 crashing onto a highway near La Amistad in Panama City. The three passengers and pilot were treated for only minor injuries. pic.twitter.com/8rJSMCdlYo

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 2, 2023