Τα πτώματα επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο αγνοούμενων εφήβων κοριτσιών και ενός καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα, βρέθηκαν χθες Δευτέρα το μεσημέρι σε ένα σπίτι στην μικρή πόλη Ενριέτα της Οκλαχόμας (κεντροανατολικές ΗΠΑ), ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη.

Τα πτώματα πιστεύεται ότι ανήκουν στην 14χρονη Άιβι Ουέμπστερ και στην 16χρονη Μπρίτανι Μπρούερ και βρέθηκαν όταν οι αστυνομικοί ερεύνησαν την κατοικία όπου διέμενε ο 39χρονος Τζέρι ΜακΦέιντεν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα, όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε διαδικτυακά από τον τηλεοπτικό σταθμό TOTV στην Τάλσα ο σερίφης της κομητείας Οκμάλτζι, Έντι Ράις.

2 missing teen girls and a registered sex offender among 7 people found dead on Oklahoma property pic.twitter.com/qp1yiwM4ym

— Daily Loud (@DailyLoud) May 1, 2023