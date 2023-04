Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο Έλον Μασκ δεν φιλτράρει τα λεγόμενα του. Έτσι σήμερα «έβαλε φωτιές» από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υποστηρίζοντας ότι η χρεοκοπία των ΗΠΑ είναι απλώς θέμα χρόνου.

«Δεδομένων των ομοσπονδιακών δαπανών, είναι θέμα το πότε, και όχι το εάν, θα χρεοκοπήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μασκ απαντώντας σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Twitter ότι το σχέδιο των Ρεπουμπλικάνων μπορεί να είναι η χρεοκοπία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Κέβιν ΜακΚάρθι, προειδοποίησε σε ομιλία του ότι το χρέος των ΗΠΑ δεν είναι βιώσιμο και αποτελεί απειλή για το έθνος.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα επιτρέψουν στη χώρα να χρεοκοπήσει επιτιθέμενος στον Τζο Μπάιντεν επειδή αρνήθηκε να διαπραγματευτεί μέτρα μείωσης δαπανών. Ο ΜακΚάρθι πρόσθεσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει σύντομα νομοσχέδιο για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους έως το 2023.

Defaulting on America’s debt.

Making you pay the price.

That’s the only House Republican plan on the table. pic.twitter.com/jXUHqUQBwe

— The White House (@WhiteHouse) April 19, 2023