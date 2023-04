Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε μαζορέτες στο Τέξας, όταν η μία από αυτές προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου του, αφού το μπέρδεψε με το δικό της.

Το νέο αυτό επεισόδιο με πυροβολισμούς εντάσσεται σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων στις ΗΠΑ: την περασμένη εβδομάδα στο Μιζούρι ένας έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν πήγε σε λάθος διεύθυνση για να παραλάβει τα μικρότερα αδέλφια του και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον πυροβόλησε.

Shooting in Texas after a cheerleader mistakingly tries to get into the wrong car. pic.twitter.com/8a2gxWYlWe

