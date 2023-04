Σχόλια για όλους έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αγαπημένο του Fox News. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «πολύ έξυπνο».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι σε μια συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο, ένιωσε την αγάπη του για την Ουκρανία στα λόγια του.

«Είδα ότι την αγαπάει και τη θεωρεί τμήμα της Ρωσίας. Του είπα: Αυτό δεν θα συμβεί όσο θα είμαι πρόεδρος».

Donald #Trump called #Russian President Vladimir #Putin «very smart».

Trump also noted that during a conversation with Putin, he saw love for #Ukraine in his words.

“I saw that he loves it and considers it part of Russia. I told him: This will not happen as long as I am… pic.twitter.com/gXPVPz3TMS

— NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2023