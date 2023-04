Καψόνι είναι μια πρακτική που λαμβάνει χώρα σε πανεπιστήμια και κολέγια εδώ και δεκαετίες. Ουσιαστικά τα νέα μέλη μιας ομάδας ή οργάνωσης υποβάλλονται σε ταπεινωτικές και συχνά επικίνδυνες τελετουργίες προκειμένου να αποδείξουν την αφοσίωση και την αξία τους, ούτως ώστε να γίνουν και… μόνιμα μέλη την εν λόγω ομάδας.

Ωστόσο κάποιες φορές αυτές οι πρακτικές έχουν καταστροφικές για την υγεία συνέπειες. Η πρακτική αυτή έχει επικριθεί ευρέως για τη δυνατότητά της να προκαλέσει σωματική και συναισθηματική βλάβη και πολλά πανεπιστήμια έχουν εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές για να αποτρέψουν το καψόνι στις πανεπιστημιουπόλεις τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, ο οποίος είχε μόλις 1% πιθανότητες επιβίωσης αφού φέρεται να αναγκάστηκε να καταναλώσει 750ml ρούμι σε μόλις 30 λεπτά.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή και εκκλήσεις για αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τους κινδύνους του καψόνια και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο φοιτητής αναγκάστηκε να καταναλώσει το μπουκάλι ρούμι των 750ml σε μόλις 30 λεπτά, γεγονός που οδήγησε σε δηλητηρίαση από αλκοόλ και σε επακόλουθο κώμα. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι ειδικοί του έδωσαν 1% πιθανότητα επιβίωσης.

Benjamin Brennan, 21, has filed a lawsuit after he was allegedly forced to drink 750ml of rum in 30 minutes before going unconscious https://t.co/ng4JNfNiR7

— Daily Star (@dailystar) April 11, 2023