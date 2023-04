Δύο νέα ελληνικά έργα εντάσσονται στο φετινό ρεπερτόριο του επιδραστικότερου off-off Broadway θεάτρου του Μανχάταν «THE TANK».

Πρόκειται για τα έργα «Αρτώ / Βαν Γκογκ» και «Κόκκαλο», δύο πρωτότυπα θεατρικά κείμενα που συνυπογράφουν οι πολυγραφότατοι θεατρικοί συγγραφείς Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης και τα οποία παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία τον φετινό χειμώνα στο ιστορικό Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Και τα δύο έργα εμπνέονται από την τραγική ζωή και το πλούσιο έργο του ελληνικής καταγωγής και παγκοσμίου φήμης σπουδαίου διανοητή Αντονέν Αρτώ, του επιδραστικότερου κατά πολλούς καλλιτέχνη και αναθεωρητή του σύγχρονου θεάτρου.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχής σεζόν που η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις Ιόλη Ανδρεάδη παρουσιάζει παραστάσεις της στο συγκεκριμένο θέατρο. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό Gene Gillette, που είχαμε την τύχη να απολαύσουμε και στη χώρα μας τον χειμώνα που μας πέρασε, στο έργο «Αρτώ/Βαν Γκογκ», ενώ μαζί της από την Αθήνα ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη ο εξαιρετικός ηθοποιός Γεράσιμος Γεννατάς και ο ιδιοφυής μουσικός Γιώργος Παλαμιώτης, τους οποίους το αμερικανικό κοινό θα απολαύσει μαζί επί σκηνής στην παράσταση «Κόκκαλο».

Οι παραστάσεις παρουσιάζονται υπό τον ενιαίο τίτλο THE ARTAUD DIPTYCH στις 13, 14, 15 Απριλίου ώρα 7μμ («Αρτώ / Βαν Γκογκ» στα αγγλικά) και 8μμ («Κόκκαλο» στα ελληνικά με αγγλικούς υπέρτιτλους).

Μετά από κάθε παράσταση ακολουθεί συζήτηση με τους θεατές και τους συντελεστές, με έναν ειδικό καλεσμένο.

Στις 13 Απριλίου με το κοινό συζητά η Καθηγήτρια Θεάτρου του Brooklyn College Laura Tesman, στις 14 Απριλίου ο δημοφιλής νεοϋρκέζος συγγραφέας και σκηνοθέτης John Jahnke και στις 15 Απριλίου η Hazel Antaramian Hofman, ερευνήτρια του έργου του Αρτώ στο Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts (IDSVA).

Η παρουσίαση των παραστάσεων στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και του «International Center for Artistic and Academic Research on Antonin Artaud».

Και τα δύο κείμενα κυκλοφορούν σε δίγλωσση έκδοση (αγγλικά / ελληνικά) από την Κάπα Εκδοτική.

Τα 14 θεατρικά έργα της Ιόλης Ανδρεάδη και του Αρη Ασπρούλη

Πρωτότυπα

• 2015 & 2022 & 2023 – “Αρτώ/Βαν Γκογκ” (Θέατρο Σημείο & Θέατρο Τέχνης – Υπόγειο & The Tank Theater – New York)

• 2015 & 2022 – «Οικογένεια Τσέντσι» (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης & Θέατρο Τέχνης – Υπόγειο)

• 2016 – «210.000 οκάδες βαμβακιού – μια παράσταση στο αρχείο » (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς)

• 2016 – «Young Lear» (Φεστιβάλ Αθηνών, Πειραιώς 260)

• 2019 – «Στη μνήμη ενός μικρού παιδιού» (Άσυλο Ανιάτων & Jubilee Theater – University of Roehampton – London UK)

• 2021 & 2022 – «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η Αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση» (Δίκτυο Μουσείων Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς & The Tank Theater – New York)

• 2022 & 2023- «Κόκκαλο” (Θέατρο Τέχνης – Υπόγειο & The Tank Theater – New York)

Διασκευές

• 2017 – «Ένας άνθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν» βασισμένο στο Murder in the Cathedral του T.S. Eliot στη μετάφραση του Γιώργου Σεφέρη (Θέατρο Τέχνης – Υπόγειο)

• 2017-2019 – «Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα» των Duncan McMillan και Jonny Donahoe (Θέατρο του Νέου Κόσμου & The Hellenic Center – London)

• 2017-2019 – “Ίων” του Ευριπίδη (Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Βόρεια Κλιτύ Ακρόπολης, Μουσείο Δελφών, Θέατρο Άλφα.Ιδέα & The Tank Theater – New York)

• 2018 – «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου (Σύγχρονο Θέατρο)

• 2019-2020 – «Πόλεμος και Ειρήνη » του Leo Tolstoy (Δημοτικό Θέατρο Πειραιά)

• 2020 – «Περηφάνια και Προκατάληψη» της Jane Austen (Θέατρο Αλκυονίς)

• 2020 & 2022 & 2023 – “Ελένη” του Ευριπίδη (Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων & Θέατρο Ροές & Plovdiv Drama Theatre – Bulgaria)

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις στη Νέα Υόρκη εδώ

Δείτε το video trailer