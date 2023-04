Η αναρρίχηση του «Gotham Knights» στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων σειρών για αυτή την εβδομάδα ήταν κάτι που δεν φάνηκε να περίμενε κανείς.

Με τις σειρές «The Last of Us» και «Succession» να αποτελούν τις πιο επιτυχημένες σειρές του HBO, η αναρρίχηση του «Gotham Knight» μέσα στην τριάδα του HBO Max ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς.

Το κοινό την υποδέχτηκε αρχικά αρκετά υποτονικά. Με τον καιρό, όμως, το «Gotham Knights» απέκτησε το δικό του φανατικό κοινό και γνώρισε απροσδόκητη επιτυχία. Δεν είναι τυχαίο που όλοι πλέον μιλάνε για τη σειρά από το The CW που κατάφερε να βρει τον δρόμο της και να κυριαρχεί στις προτιμήσεις του κοινού.

Μπορεί αρκετοί αρχικά να μην είχαν ενθουσιαστεί με την ιδέα. Όμως το «Gotham Knights» αποδεικνύει πως άξιζε να το προσέξουν. Σταδιακά η σειρά βρήκε το κοινό της μέσω της streaming υπηρεσίας.

Το γεγονός μάλιστα ότι κατάφερε να βρίσκεται, σύμφωνα με το FlixPatrol, με άνεση στην τρίτη θέση λέει πολλά. Το ξεπερνούν μόνο οι «γίγαντες» του HBO «The Last of Us» και «Succession».

Μια θέση που την καθιστά μέσα στις τέσσερις του top 10 που δεν είναι HBO ή HBO Max Originals. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η άνοδος της δημοτικότητας του «Gotham Knight» έρχεται εν μέσω συρρίκνωσης του The CW.

‘GOTHAM KNIGHTS’ is currently the third most popular show on HBO Max outside of the United States. #GothamKnights pic.twitter.com/iH99h0359S — The CW news (@CWshows) April 7, 2023

Μετά την προβολή του πρώτου τρέιλερ της σειράς, αρκετοί θεατές ήταν οργισμένοι. Επέκριναν την ποιότητα της σειράς. Υποστήριζαν πως το αποτέλεσμα της παραγωγής ήταν απόδειξη των μέτρων περικοπής στο The CW.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν με την επιτυχία της σειράς στο Twitter, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως δόθηκε στο Gotham Knights μια ευκαιρία.

Because people watched the show for themselves week after week and gave the show a chance and made their own opinions about it. — Holly: Spn ATL, NOLA, NJ (@CasPlayedGuitar) April 10, 2023

Οι πρώτες κριτικές ήταν πιο ανάμεικτες από ό,τι θα περίμενε κανείς. Επαινέθηκε μάλιστα το ποικιλόμορφο καστ χαρακτήρων του «Gotham Knight» και το μυστήριο που δημιουργεί.

Gotham Knights is currently HBO Max’s third most-popular series.https://t.co/7a3VD7rO1O pic.twitter.com/qYIw65ExRz — Comic Book Resources (@CBR) April 10, 2023

Η υπόθεση του «Gotham Knights»

Το «Gotham Knights» διαδραματίζεται μετά τον θάνατο του Bruce Wayne και ο υιοθετημένος γιος του Batman, Turner Hayes, βρίσκεται ανάμεσα σε ένα από τα άτομα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του.

Για να «καθαρίσει» το όνομά του, ενώνει τις δυνάμεις του με τους άλλους κατηγορούμενους. Εκείνοι με τη σειρά τους είναι οι απόγονοι των μεγαλύτερων εχθρών του Batman.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Turner Hayes (Oscar Morgan), Navia Robinson ως Carrie Kelley, Tyler DiChiara ως Cullen Bow, Fallon Smythe ως Harper Row, Misha Collins ως Harvey Dent, Anna Lore ως Stephanie Brown και Rahart Adams ως Brody.

Παίζει επίσης η Olivia Rose Keegan του High School Musical: The Musical: The Series ως Duela, η οποία θεωρείται ότι είναι η κόρη του Joker.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Duela Dent ήταν πρώην μέλος των Teen Titans και Titans East και χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Catgirl» ή η κόρη των Joker, Riddler, Penguin και άλλων villain της DC.