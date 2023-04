Αληθινές ιστορίες πάθους και εγκλημάτων, μυστήριο, δράμα, μαύρο χιούμορ και συγκίνηση πρωταγωνιστούν στις πολυαναμενόμενες παραγωγές

Από πού να αρχίσεις, όμως, για να μην περάσεις όλο τον Απρίλιο χαζεύοντας τρέιλερ; Έχουμε υπόψη μας τέσσερις δραματικές σειρές που θα κάνουν την πρεμιέρα τους στο Vodafone TV μέσα στο μήνα και που αξίζουν σίγουρα την προσοχή σου. Αν όχι για άλλο λόγο, τότε τουλάχιστον για να μπορείς να συμμετέχεις στις συζητήσεις που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν.

Love & Death: Μια true crime σειρά με κατάμαυρο χιούμορ.Αν και οι πραγματικοί γνώστες του είδους σίγουρα ξέρουν καλά την ιστορία της Κάντι Μοντγκόμερι (στο κάτω-κάτω, δεν είναι η πρώτη φορά που θα τη δούμε στη μικρή οθόνη), εμείς θα αποφύγουμε τα spoilers. Θα περιοριστούμε στην εξής λιτή περιγραφή: «Στο Τέξας του 1980, δυο ζευγάρια χαίρονται την εξοχή και τις ανέμελες στιγμές, μέχρι που κάποιος σηκώνει ένα τσεκούρι».

Κατάμαυρο χιούμορ, μυστήριο, δράμα και υπαρξιακή αγωνία χωρούν με άνεση στα έξι επεισόδια της μίνι σειράς, με την Ελίζαμπεθ Όλσεν και τον Τζέσι Πλέμονς να δίνουν τα ρέστα τους στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αν θέλεις κάτι ακόμη για να πειστείς, να αναφέρουμε ότι το σενάριο, που στηρίζεται στο βιβλίο Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, όπως και η παραγωγή, είναι δια χειρός Ντέιβιντ Ε. Κέλι – του ανθρώπου που κρύβεται πίσω από τεράστιες επιτυχίες, όπως το Big Little Lies.

Πρεμιέρα 28/04 από την HBO αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Rain Dogs: Μια διαφορετική οικογένεια διεκδικεί την ευτυχία

Δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα όνειρα ή τις αγωνίες της Κοστέλο Τζόουνς για να δεις κάτι από τον εαυτό σου στο Rain Dogs. Φιλόδοξη συγγραφέας και εργαζόμενη στο σεξ, η Τζοουνς παλεύει για να μεγαλώσει τη 10χρονη κόρη της, χωρίς να έχει τους πόρους ή το ανθρώπινο δίκτυο για να τα καταφέρει. Μοναδική της βοήθεια ο Σέλμπι και η Γκλόρια, δυο «επιπλέον γονείς» με τους δικούς τους δαίμονες.

Αστεία όσο και συγκινητική, τρυφερή αλλά και απίθανα σκληρή, η σειρά καταφέρνει να μεταφέρει στην οθόνη αλήθειες που επηρεάζουν στον έναν ή τον άλλο βαθμό τις ζωές όλων μας: την ταξικότητα, τη σεξουαλικότητα και κυρίως το τίμημα της προσπάθειάς μας να ανταποκριθούμε στη σύγχρονη προσταγή του να «είμαστε ο εαυτός μας».

Διαθέσιμο από την HBO από 18/04 αποκλειστικά στο Vodafone TV.

The Goodmothers: Η συγκλονιστική ιστορία των γυναικών της μαφίας

Έχοντας αποσπάσει τη Χρυσή Άρκτο Καλύτερης Τηλεοπτικής Σειράς στην τελευταία Berlinale, η γεμάτη σασπένς παραγωγή του Disney+ έρχεται, αν μη τι άλλο, με σοβαρά εχέγγυα ποιότητας. Φυσικά, είχε να στηριχτεί και σε εντυπωσιακό υλικό: στην αληθινή ιστορία τριών γυναικών που ανήκαν στην πιο φονική και πλούσια οικογένεια της ιταλικής μαφίας, και οι οποίες συνεργάστηκαν με μια θαρραλέα εισαγγελέα για να την καταστρέψουν εκ των έσω.

Η σειρά ξεχωρίζει για τα δύσκολα θέματα που πραγματεύεται, από τον σκοτεινό κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος μέχρι την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την σπουδή με την οποία φρόντισε για την αληθοφανή παρουσίαση των γεγονότων. Γυρισμένη στα ιταλικά, και σε συμπαραγωγή βρετανικού και ιταλικού στούντιο, αποτυπώνει άψογα την ατμόσφαιρα της Καλαβρίας και μας παρασύρει στους ρυθμούς μιας ιστορίας που γιορτάζει τη γυναικεία δύναμη.

Πρωτότυπη σειρά του Disney+ διαθέσιμη από 05/04 στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Tiny Beautiful Things: Το bestseller που αγαπήσαμε ζωντανεύει στις οθόνες μας. Ακόμη κι αν δεν έχεις διαβάσει το Tiny Beautiful Things, το βιβλίο της Σέριλ Στρέιντ που αγαπήθηκε από άκρη σ’ άκρη του πλανήτη, αξίζει σίγουρα να παρακολουθήσεις την τηλεοπτική του μεταφορά, με την Κάθριν Χαν να πρωταγωνιστεί και τη γνωστή για τις δυνατές επιλογές της Ρις Γουίδερσπουν και τη λατρεμένη Λόρα Ντερν στο ρόλο των executive producers.

Βασισμένη στη ζωή της Στρέιντ, όταν έγραφε με το ψευδώνυμο «Dear Sugar» στην ομώνυμη στήλη συμβουλών σε μια περίοδο που η δική της πραγματικότητα κατέρρεε, η σειρά είναι ένα πραγματικό roller coaster συναισθημάτων. Ωστόσο, το κυριότερο πράγμα που μας θυμίζει, είναι πως μέσα από τη δύσκολη διαδικασία της ενδοσκόπησης και της επανεξέτασης των προσωπικών μας ιστοριών και τραυμάτων, μπορούμε να ελπίζουμε πως στο τέλος εμείς οι ίδιοι θα σώσουμε τους εαυτούς μας.

Αποκλειστικά στο Disney+ από 07/04 και μέσα από το Vodafone TV.

