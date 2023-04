Πάνε πολλά χρόνια που ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος Τζορτζ Σόρος, εβραίος ουγγρικής καταγωγής, βρίσκεται στο στόχαστρο της αμερικανικής και της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς.

Όμως η ιστορική δίωξη σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ αναμοχλεύει στις ΗΠΑ τη χειρότερη παραπληροφόρηση και τις αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με ειδικούς.

Ο κ. Σόρος χρηματοδοτεί εδώ και καιρό πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια και τη δημοκρατία, κάτι που τον έχει μετατρέψει σε μπαμπούλα για τις εξτρεμιστικές οργανώσεις και την πιο σκληρή φράξια του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ΗΠΑ, χώρας ολοένα πιο πολωμένης μετά την μετατροπή του λαϊκιστή κ. Τραμπ σε κεντρική φιγούρα του πολιτικού σκηνικού.

Ήδη πριν από την εμφάνιση την 4η Απριλίου του πρώην προέδρου ενώπιον ποινικού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ο επενδυτής κατηγορήθηκε από τον κ. Τραμπ και οπαδούς του πως έχει στο τσεπάκι τον εισαγγελέα του Μανχάταν που άσκησε τη δίωξη, τον Άλβιν Μπραγκ, αφροαμερικανό, αιρετό του Δημοκρατικού κόμματος, που κατατάσσεται στην αριστερή του πτέρυγα.

Πράγματι ο Τζορτζ Σόρος, που χρηματοδοτεί οργανώσεις που θεωρούνται προοδευτικές, είχε δωρίσει ένα εκατομμύριο δολάρια στην ένωση Color of Change, η οποία εργάζεται για να προωθήσει τη διαφοροποίηση του αμερικανικού δικαστικού συστήματος.

Η Color of Change υποστήριξε την προεκλογική εκστρατεία του κ. Μπραγκ για τη θέση του εισαγγελέα του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Οι fact-checkers των αμερικανικών ΜΜΕ επιβεβαίωσαν πως τουλάχιστον το μισό από το ένα εκατομμύριο δολάρια δαπανήθηκε από την οργάνωση αυτή για να υποστηριχθεί η εκστρατεία του κ. Μπραγκ.

Socialist billionaire George #Soros has backed the election campaigns of many social justice prosecutors, and there are now over 70 Soros-backed prosecutors in office.@JoshJPhilipp on the soft-on-crime prosecutors.

Watch it here: 👉 https://t.co/hkyGTOGzEJ pic.twitter.com/Bsn5mdxaF2

— Crossroads with Joshua Philipp (@crossroads_josh) April 9, 2023