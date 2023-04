Μόνο ένας παίκτης πλην του Γιάννη είχε ποτέ 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ με 50%+ στα σουτ, ο θρυλικός Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Only 2 players in NBA history have averaged 30+ PPG, 10+ RPG, and 5+ APG on 50%+ shooting in a season.

Giannis Antetokounmpo

Wilt Chamberlain

Only ONE player in NBA history has averaged those numbers on 55%+ shooting.

Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/7UwbhkZa9y

— NBA History (@NBAHistory) April 9, 2023