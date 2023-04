Το περσινό καλοκαίρι ήταν ίσως το καλύτερο συναυλιακό καλοκαίρι που ζήσαμε στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στο γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2022 ήταν το πρώτο μετά από δυόμιση χρόνια κοροναϊού, σκληρών lockdown και πολλών (ΠΟΛΛΩΝ) περιορισμών. Και λογικό ήταν εδώ που τα λέμε. Ποιος θα ήθελε να πάει σε μια συναυλία στην οποία θα έπρεπε να είναι καθιστός και να φοράει μάσκα καθ’ όλη τη διάρκειά της;

Εντάξει όλοι το κάναμε γιατί δεν γινόταν αλλιώς, ωστόσο όπως ήταν λογικό το πρώτο καλοκαίρι που είχαμε την «ελευθερία» μας πίσω άπαντες ξεχυθήκαμε σε ΟΑΚΑ, Πλατεία Νερού, Terra Vibe, Θέατρο Βράχων, Τεχνόπολη και άλλους συναυλιακούς χώρους και διασκεδάσαμε… σα να μην υπάρχει αύριο!

Κάτι παρόμοιο αναμένεται να συμβεί και φέτος, αφού εκτός από την όρεξη που… ήδη έχουμε ως χώρα το μεγάλα ονόματα που έχουν ανακοινώσει ότι θα κάνουν στάση στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2023 προκαλούν ντελίριο στους απανταχού fans τους στην χώρα μας.

Arctic Monkeys, Black Keys, Florence and the Machine, Guns N’ Roses, Disturbed, Andrea Bocelli, αλλά και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες αναμένεται να εμφανιστούν σε κάποια από τις παραπάνω σκηνές και να χαρίσουν στο κοινό τους αξέχαστες μουσικές στιγμές.

Και μιας που τα εισιτήρια έχουν αρχίσει σιγά – σιγά να κάνουν «φτερά», συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού.

Κλείστε τα εισιτήριά σας όσο ακόμα προλαβαίνετε!

Nightwish – 7 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

Η μπάντα-ορόσημο του συμφωνικού metal θα παρουσιάσει ένα σετ με τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή τους, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχουν δώσει ποτέ στη χώρα μας.

Special guests, οι μεγάλοι In Flames καθώς και οι βετεράνοι του μελωδικού death metal, Insomnium.

Swans – 11 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Οι SWANS είναι το σημαντικότερο μουσικοθρησκευτικό σχήμα του 22ου αιώνα. Ξανά. Οι SWANS είναι το δημιούργημα του M.Gira. Ο M.Gira δημιούργησε έναν μικρό θεό μέσα σε κραυγές βγαλμένο από υπαρξιακή αγωνία.

Γεννημένο στη βρώμα, εξυψωμένο στο φως, πανίσχυρο και καταστροφικό, με βίαιη αγάπη, που φοβάται και πονάει και ο πόνος διαρκώς τον ωθεί στη ζωή, του δίνει σώμα και ψυχή, εικόνες και όργανα για να εκφραστεί. Και μεγάλωσε μαζί του τα τελευταία 40 χρόνια.

Αυτή η συγκλονιστική υπαρξιακή θεουργία είναι οι SWANS, ένα απ’τα μεγαλύτερα δημιουργήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής και μία απ’τις συγκλονιστικότερες ζωντανές εμπειρίες που έρχεται να επιβεβαιώσει ο καθένας τους ζήσει επί σκηνής. Είτε με ενθουσιώδη κατάφαση, ή με έντονη άρνηση μην μπορώντας να διαχειριστεί την ένταση της εμπειρίας. Τα πολλά λόγια περιττεύουν, μιας και το μνημειώδες έργο τους μιλάει από μόνο του και στον καθένα με έναν πολύ διαφορετικό και προσωπικό τρόπο.

Μετά τον συγκλονιστικό 15ο δίσκο τους, το Leaving Meaning, που μεταξύ άλλων είχε συμμετοχές μουσικων όπως Ben Frost, Anna von Hausswolff, Larry Mullins, Yoyo Röhm, Baby Dee και πλήθος άλλων, οι SWANS επανέρχονται στην Ελλάδα για 2 μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων και Μονή Λαζαριστών αντίστοιχα για να μας θυμίσουν (όχι ότι το ξεχάσαμε ποτέ) ότι είναι η μεγαλύτερη λάιβ μπάντα στον πλανήτη.

Helloween – 17 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Helloween, το Σάββατο 17 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Η εμβληματική μπάντα από την Γερμανία, οι αδιαφιλονίκητοι ηγέτες του ευρωπαϊκού power metal, υπόσχονται μια από τις σπουδαιότερες metal βραδιές της ζωής μας, με ένα setlist όνειρο για κάθε οπαδό! Μαζί τους, το τρομερό συγκρότημα απ’την Ουκρανία, Jinjer.

Ένα από τα δύο-τρία πιο επιδραστικά συγκροτήματα που γέννησε η έκρηξη του οι metal στα 80s, οι Helloween ξεκίνησαν στις αρχές τις δεκαετίας από το Αμβούργο και δεν άργησαν να γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Με την κυκλοφορία του “Keeper of the Seven Keys: Part I” καθόρισαν τι σημαίνει ευρωπαϊκό power metal ενώ με το δεύτερο μέρος του καθιερώθηκαν οριστικά στη συνείδηση των metalheads ολόκληρου του πλανήτη.

Μια δεκαετία μετά την τελευταία τους εμφάνιση, οι Helloween επιστρέφουν στη χώρα μας και το Release Athens 2023, με ένα καταπληκτικό show που σίγουρα θα αποτελέσει το απόλυτο metal ραντεβού για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Rosalía – 20 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού (Release Athens X SNF Nostos)

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές.

Την Τρίτη 20 Ιουνίου υποδέχονται στην Πλατεία Νερού την Ισπανίδα superstar, Rosalía. Η Rosalía, το απόλυτο pop icon των ημερών μας, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα την Τρίτη 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, για να μας αποδείξει επί σκηνής πως αντιπροσωπεύει όλα όσα προσπαθεί να είναι η σύγχρονη pop: ένα τολμηρό ηχητικό μίγμα χωρίς στεγανά και μια διάθεση να ξεπεράσει κάθε πολιτιστικό και ηχητικό σύνορο.

Βάζοντας στο ίδιο «καζάνι» τους παραδοσιακούς ρυθμούς του flamenco, της salsa και της bachata με το reggaeton, το hip hop και το R&B, η Rosalía άφησε άναυδους τους ανυποψίαστους ακροατές με το “El Mal Querer” (2018), ένα ιδιοφυές άλμπουμ που με το ένα πόδι πατάει στην mainstream pop και με το άλλο στο avant-garde. Το αποτέλεσμα ήταν ένας απόλυτος θρίαμβος που σάρωσε τα Latin Grammy Awards και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Rolling Stone με τους 500 κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση στους ισπανόφωνους δίσκους.

Την Τρίτη 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, ετοιμαστείτε για ένα show που οι New York Times χαρακτήρισαν ως “μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουμε δει τα τελευταία πέντε χρόνια. Η Rosalía είναι ένα παγκόσμιο pop είδωλο του μεγέθους της Beyonce και της Rihanna”.

Madrugada – 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους υπέροχους Madrugada, την Κυριακή 25 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια βραδιά συναισθηματικής έντασης και ευφορίας.

Η αγαπημένη μπάντα από τη Νορβηγία, με το τόσο πολυπληθές και φανατικό κοινό στη χώρα μας, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια σε φεστιβάλ, παίρνοντας δικαιωματικά τη θέση της ως headliners.

Μαζί τους, οι Wet Leg, το πιο καυτό indie-rock συγκρότημα της περασμένης χρονιάς και ο υπέροχος Βρετανός τραγουδοποιός, Baxter Dury, στην πρώτη εμφάνιση και των δύο στην Ελλάδα.

Disturbed – 26 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Disturbed, τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Το συγκρότημα από το Σικάγο που έχει κυριαρχήσει στο σκληρό ήχο για περισσότερα από 20 χρόνια, επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά γεμάτη με τα σπουδαιότερα τραγούδια τους. Μαζί τους, το ραγδαία ανερχόμενο ντουέτο των Nova Twins.

Οι David Draiman (φωνή), Dan Donegan (κιθάρα), Mike Wengren (ντραμς), John Moyer (μπάσο), αχώριστοι από την πρώτη στιγμή, ετοιμάζονται για ακόμα μία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία, η οποία θα τους φέρει και στην Αθήνα. Μετά την αξέχαστη εμφάνισή τους στο Release Athens 2019, οι Disturbed των “Down with the Sickness”, “Are You Ready”, “Stricken”, “The Sound of Silence”, “Ten Thousand Fists”, “Vengeful One”, “Indestructible” και “Inside The Fire” θα ταρακουνήσουν και πάλι την Πλατεία Νερού.

Parkway Drive – 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους καταιγιστικούς Parkway Drive την Τρίτη 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Μια από τις καλύτερες μπάντες του σύγχρονου metal, ήδη headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης το ερχόμενο καλοκαίρι, στο μεγαλύτερο show που έχει δώσει ποτέ στη χώρα μας.

Μαζί τους οι Soulfly του θρυλικού Max Cavalera και οι Triptykon του Tom Gabriel Fischer, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα σετ αφιερωμένο στις τρεις πρώτες κυκλοφορίες των Celtic Frost.

Οι Parkway Drive δημιουργήθηκαν το 2003 στην Αυστραλία και μέσα σε αυτές τις δύο δεκαετίες παρακολουθήσαμε μια μπάντα που ξεκίνησε από ένα σπιτικό υπόγειο να εξελίσσεται σε ένα μεγαθήριο του metal που έχει κυκλοφορήσει επτά studio albums (έξι από τα οποία έχουν γίνει χρυσά στην πατρίδα τους) και έχει δώσει αμέτρητες συναυλίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Περίπου 25 χρόνια από την αφετηρία των Soulfly, σπουδαία τραγούδια όπως τα «Jumpdafuckup», «Back To The Primitive», «Downstroy», «Eye For An Eye», «Ritual» και «Dead Behind The Εyes», μαζί με αρκετά κλασικά κομμάτια της καριέρας του Cavalera, θα δονήσουν την Πλατεία Νερού, την Τρίτη 27 Ιουνίου.

Robbie Williams – 1 Ιουλίου στο Terra Vibe Park

Το Rockwave Festival επιστρέφει και υποδέχεται έναν από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ της εποχής μας! Μετά την καταιγιστική του εμφάνιση το 2015 στη σκηνή του TerraVibe, ο ROBBIE WILLIAMS εκπληρώνει την υπόσχεση που έδωσε στο ελληνικό κοινό!

Το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 ο μοναδικός Robbie επιστρέφει για να μας υπενθυμίσει πως τα 25 του χρόνια στη μουσική είναι όπως ακριβώς κι εκείνος: λαμπερά, θριαμβευτικά, ανεπανάληπτα αλλά και μόνο η αρχή!

Τον Ιούλιο του 2023, ο Robbie Williams επιστρέφει για να ξανασυναντηθεί με το ελληνικό κοινό και να προσφέρει μια μοναδική εμφάνιση, σαν εκείνες που πολύ καλά ξέρει να δίνει!

Florence And The Machine – 2 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού

H ανακοίνωση των Florence And The Machine ως headliners του EJEKT Festival 2023 προκάλεσε, αναμενόμενα, ντελίριο στους πολυπληθείς fans τους.

Το δεύτερο μεγάλο όνομα που θα εμφανιστεί στις 2 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, είναι οι πολυαγαπημένοι Editors, δημιουργώντας ένα ονειρεμένο line-up με δύο κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης Βρετανικής μουσικής! Επίσης, οι εξαιρετικοί Royal Arch θα εκπροσωπήσουν τον εγχώριο indie-rock ήχο.

Οι Editors έχουν διαγράψει την λαμπρή πορεία τους στις κορυφές του βρετανικού ροκ ήχου εδώ και δύο δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων έχουν κερδίσει τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να επιτύχει ένα συγκρότημα της Αλβιόνας: πλατινένιους και χρυσούς δίσκους, hit singles, sold out περιοδείες και τη φήμη ενός από τα καλύτερα live acts της Ευρώπης.

Η εμφάνισή των Florence and The Machine στο EJEKT Festival 2023 θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Dance Fever Tour, όπου παρουσιάζουν το ομώνυμο album που κυκλοφόρησε τον Μαϊο, καθώς και όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Deep Purple – 7 Ιουλίου στο Terra Vibe Park

Οι Deep Purple είναι δίχως αμφιβολία το συγκρότημα – θρύλος. Είναι το βαθύ μωβ με το οποίο ντύθηκαν τα όνειρα και οι πόθοι μιας ανήσυχης αλλά και ανθεκτικής γενιάς. Μιας γενιάς, που ακόμα και σήμερα διατηρεί τη ζωντάνια και το πείσμα της.

Οι «ιδρυτές» της hard rock/ heavy metal μουσικής επιστρέφουν στην Ελλάδα και προσθέτουν το Rockwave Festival στις στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας! Την Παρασκευή 7 Ιουλίου, οι Βρετανοί super rock stars υπόσχονται μία αλησμόνητη μουσική βραδιά.

Η ιστορία των Deep Purple μετρά περισσότερα από 50 χρόνια. Ξεκινά το 1968 όταν, στο Hertford της Μεγάλης Βρετανίας πρόβαρε μία παρέα μουσικών που σύντομα θα ονομαζόταν Deep Purple και ορμητικά θα εντασσόταν στην Αιρετική Αγία Τριάδα της βρετανικής hard rock/ heavy metal, μαζί με τους Led Zeppelin και Black Sabbath.

Το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2023, οι Deep Purple έρχονται στο Terra Vibe Park, για να αποδείξουν ότι κρατούν τις υποσχέσεις τους!

The Black Keys – 8 Ιουλίου στο Terra Vibe Park

Οκτώ χρόνια μετά τη δυναμική τους εμφάνισή στην Ελλάδα, οι Black Keys επιστρέφουν στο Rockwave Festival 2023!

Το ντουέτο των Dan Auerbach (κιθάρα, τραγούδι) και Patrick Carney (τύμπανα) άνοιξε την αυλαία του 20ου Rockwave Festival το 2015 στο κατάμεστο TerraVibe προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια από τις κορυφαίες live εμφανίσεις εκείνης της χρονιάς.

Τώρα, έφτασε η ώρα να τους απολαύσουμε και πάλι ζωντανά! Εξάλλου και οι ίδιοι ανυπομονούν: «After eight long years we are excited to say The Black Keys are coming back to Europe and the UK. We can’t wait to see you at the shows in these iconic venues.» δήλωσαν οι Auerbach και Carney.

Στο Rockwave Festival 2023 οι Black Keys μας καλούν σε ένα αυθόρμητο, old-fashioned rock ‘n roll πάρτυ γεμάτο uplift τραγούδια που σπινθηρίζουν λάμψη, όσο vintage πρέπει και όσο οικεία χρειαζόμαστε!

Andrea Bocelli – 18 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο

Για πρώτη φορά, ο πιο αγαπητός τενόρος του πλανήτη, ο καλλιτέχνης – μύθος Andrea Bocelli, ο άνθρωπος που έδωσε νέα πνοή στην όπερα, θα εμφανιστεί στις 18 Ιουλίου 2023 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο ευρύ κοινό να απολαύσει και να μαγευτεί από τη φωνή του, το ήθος και το σκηνικό του ταμπεραμέντο.

Ο τραγουδιστής με την υποβλητική φωνή, που καταρρίπτει κάθε ρεκόρ με τις sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ο διασημότερος τενόρος της γενιάς του, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, επιστρέφει στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2023 για να εμφανιστεί στη μεγαλύτερη συναυλία του στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα!

Μια μοναδική, μαγική εμπειρία για όλους τους λάτρεις της μουσικής.

Arctic Monkeys – 18 και 19 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού

Μετά την εκπληκτική ανταπόκριση του κοινού και το ιστορικό, πλέον, sold out για την εμφάνιση των Arctic Monkeys στις 19 Ιουλίου, το Release Athens βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως προστίθεται και δεύτερη ημέρα στο φεστιβάλ, με το ίδιο lineup (Arctic Monkeys + The Hives, Willie J Healey), την Τρίτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, με σκοπό να ικανοποιηθεί η ζήτηση, η οποία παραμένει πρωτοφανής.

Την Τρίτη 18 Ιουλίου και την Τετάρτη 19 Ιουλίου, οι Arctic Monkeys των αξεπέραστων “R U Mine?”, “Do I Wanna Know?”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “505”, “Brianstorm”, “There’d Better Be A Mirrorball” και “Fluorescent Adolescent”, μεταξύ πολλών άλλων, θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για το απόλυτο μουσικό διήμερο του φετινού καλοκαιριού.

Prodigy – 21 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Prodigy, την Παρασκευή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Το μεγαλύτερο συγκρότημα της ηλεκτρονικής dance σκηνής επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια, για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και ασταμάτητο χορό.

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, η Πλατεία Νερού θα ταρακουνηθεί με μερικά από τα κορυφαία τραγούδια που γέννησε η ηλεκτρονική μουσική (“Breathe”, “Voodoo People”, “Firestarter”, “Out Of Space”, “Smack My Bitch Up”, “Omen”, “Their Law” και πολλά ακόμα) σε μια συναυλία – πραγματική γιορτή, από ένα θρυλικό συγκρότημα.

Guns N’ Roses – 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο

Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με μια τεράστια Παγκόσμια Περιοδεία για το 2023 σε παραγωγή της Live Nation πραγματοποιώντας headline shows σε στάδια, φεστιβάλ και αρένες καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Το εμβληματικό rock συγκρότημα ξεκινάει το ταξίδι του στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon – Tel Aviv, Israel και συνεχίζει δυναμικά στην Ευρώπη, κλείνοντας τις συναυλίες στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Imagine Dragons – 6 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο

Το πολυβραβευμένο pop rock συγκρότημα και νικητές βραβείου GRAMMY, Imagine Dragons, προσθέτει 9 νέα shows σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή στo πλαίσιο της MERCURY WORLD TOUR περιοδείας και έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ.

Σε συνεργασία με τη Live Nation, η περιοδεία γιορτάζει την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου άλμπουμ τους, Mercury — Acts 1 & 2, ξεκινώντας από το Smukfest της Δανίας την Τετάρτη 2 Αυγούστου, πριν περάσει από την Ιταλία, την Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Γαλλία, Ισραήλ και την Ελλάδα, ολοκληρώνοντας την περιοδεία στο Chambord Live στη Γαλλία, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.

Lewis Capaldi – 19 Σεπτεμβρίου στο Terra Vibe

Μια από τις ελάχιστες φορές που έχουμε την τύχη να μας επισκεφτεί ένας τόσο ταλαντούχος καλλιτέχνης στο απόγειο της διεθνούς του καριέρας και μάλιστα την στιγμή που οι συναυλίες-σταθμοί της φετινής παγκόσμιας περιοδείας του έγιναν sold οut σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε δευτερόλεπτα!

Γνωστός για τις έξυπνες και χιουμοριστικές ατάκες του, ο ίδιος δήλωσε για την ταχύτητα με την οποία «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια της περιοδείας του αλλά και για την παράκληση του κοινού για επιπλέον ημερομηνίες: «Μακάρι πραγματικά να μπορούσα να σας δω όλους, αλλά είμαι απλώς ένας μικρός παχουλός άνθρωπος που πρέπει να προσπαθήσει να δει όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Someone You Loved», «Βefore You Go», «Forget Me», «Bruises», η λίστα των επιτυχιών του Lewis Capaldi που όλοι σιγοτραγουδάμε είναι εντυπωσιακή!