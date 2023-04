Ήταν πριν από τέσσερις μήνες που η Celine Dion μοιράστηκε με τα εκατομμύρια θαυμαστών της ότι πάσχει από μια σπάνια, ανίατη νευρολογική ασθένεια. Συναισθηματικά φορτισμένη, η τραγουδίστρια μιλούσε για το πρόβλημα με την υγεία της.

«Μου λείπετε όλοι και δεν βλέπω την ώρα να επιστρέψω στη σκηνή», σημείωνε χαρακτηριστικά προτού αποκαλύψει βουρκωμένη πως πάσχει από το «Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου». Πριν από λίγες ώρες, στις 30 Μαρτίου 2023, η Celine Dion γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της, και επιχειρούμε μια αναδρομή σε μερικές αξιομνημόνευτες στιγμές καριέρας της.

Με καριέρα που καλύπτει πάνω από τρεις δεκαετίες, η Celine Dion αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στα μουσικά δρώμενα, η Celine Dion, που ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, έχει κυκλοφορήσει πολυάριθμα άλμπουμ και singles.

Ερμηνεύοντας από μπαλάντες μέχρι χορευτικά κομμάτια, έχει αποδείξει την ευελιξία και τις απίστευτες φωνητικές της δυνατότητες. Αλλά και την ικανότητά της να επικοινωνεί με ακροατήρια μεγάλου ηλικιακού εύρους και υποβάθρου. Έχει να επιδείξει αμέτρητες εμβληματικές στιγμές, δικαιώνοντας τη θέση της στη λίστα με τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες όλων των εποχών.

Με Όσκαρ για το «My Heart Will Go On»

Μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στην καριέρα της ήταν η ερμηνεία του «My Heart Will Go On» στα βραβεία Όσκαρ του 1998.

Το τραγούδι για την ταινία «Τιτανικός» έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles όλων των εποχών. Χαρίζοντας μάλιστα στη Celine Dion το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η συναισθηματική και δυναμική ερμηνεία του τραγουδιού στη σκηνή των Όσκαρ μνημονεύεται μέχρι σήμερα. Χαρακτηρίζεται ως μια από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία των βραβείων.

Η νίκη στη Eurovivion

Μια ακόμα καθοριστική στιγμή στην καριέρα της υπήρξε η συμμετοχή της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1988.

Εκπροσώπησε την Ελβετία με το τραγούδι «Ne partez pas sans moi» (Μη Φεύγεις Χωρίς Εμένα). Η εκπληκτική της ερμηνεία της χάρισε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Η νίκη της στη Eurovision αποτέλεσε την αφετηρία της καριέρας της στην Ευρώπη. Θεωρείται από τις κομβικές στιγμές στην καριέρα της, καθώς της άνοιξε τον δρόμο για διεθνή καταξίωση.

Μέχρι και σήμερα, το «Ne partez pas sans moi» αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά τραγούδια της Celine Dion.

American Music Awards και «The Power Of Love»

Εμβληματική στιγμή στην καριέρα της Celine Dion υπήρξε και η ερμηνεία του «The Power Of Love» στα American Music Awards του 1995.

Ένα τραγούδια που αρχικά είχε ηχογραφηθεί από την Jennifer Rush. Η τεράστια, ωστόσο, επιτυχία του ήρθε με τη διασκευή του από τη Celine Dion. Επιτυχία που συνέβαλε στην εκτόξευση της καριέρας της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η εμφάνισή της στα American Music Awards ήταν απίστευτα ηλεκτρισμένη, με την ανεπανάληπτη ερμηνεία και τη δυναμική σκηνική παρουσία της Celine Dion να προκαλούν δέος στο κοινό.

Το αξεπέραστο «All By Myself»

Μια από τις εξαιρετικές στιγμές στην καριέρα της Celine Dion το «All By Myself». Ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια, με την ερμηνεία της να είναι καθηλωτική. Το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1975 από τον Αμερικανό τραγουδιστή – τραγουδοποιό Eric Carmen.

Η απογείωσή του ήρθε με τη διασκευή από τη Celine Dion το 1996. Ήταν το τέταρτο hit single από το τέταρτο αγγλόφωνο στούντιο άλμπουμ της «Falling into You» σε παραγωγή του David Foster.

Τα εμβληματικά video clip

Εκτός από τις θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις της, η Celine Dion έχει κυκλοφορήσει και πολλά μουσικά βίντεο.

Ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα είναι αυτό για το «It’s All Coming Back To Me Now». Σε σκηνοθεσία Nigel Dick.

Κατάφερε να αποτυπώσει με απίστευτη αρτιότητα το συναίσθημα και την ένταση του τραγουδιού.

Η Celine Dion άλλαξε το Λας Βέγκας

Δεν θα μπορούσε να παραλείψει κανείς τις ανεπανάληπτες εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας. Η Celine Dion ξεκίνησε να εμφανίζεται στο Colosseum at Caesars Palace το 2003.

Στα επόμενα 16 χρόνια πραγματοποίησε πάνω από 1.100 συναυλίες. Συναυλίες που παρακολούθησαν πάνω από 4,5 εκατομμύρια θαυμαστές της.

Οι εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία, αλλάζοντας μάλιστα τα δεδομένα στη βιομηχανία ψυχαγωγίας του Λας Βέγκας.

Η Celine Dion πραγματοποιούσε πέντε συναυλίες την εβδομάδα, μερικές φορές και δύο συναυλίες μέσα στην ίδια ημέρα, επί σειρά ετών.

Οι παραστάσεις της διακρίνονταν για την εκπληκτική ποιότητα παραγωγής, τις απίστευτες ερμηνείες και την ηλεκτρισμένη ενέργειά τους. Είχε φροντίσει ώστε να προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία στο κοινό που θα επέλεγε να την τιμήσει.

Η Celine Dion έδειξε κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας την ερμηνευτική ευελιξία της. Ερμήνευε ένα ευρύ φάσμα τραγουδιών από την καριέρα της, ενώ διασκεύαζε και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να κάνει οποιοδήποτε τραγούδι δικό της.

Η Celine Dion χαρακτηρίζεται από το απίστευτο ταλέντο της, την ακλόνητη αφοσίωση στην τέχνη της και την ικανότητά της να συνδέεται με το κοινό.

Οι εμβληματικές στιγμές της, από τη νίκη στη Eurovision και το βραβείο Όσκαρ για το «My Heart Will Go On» στα Όσκαρ μέχρι τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας, έχουν διαμορφώσει την κληρονομιά της Celine Dion και της έχουν χαρίσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μουσικής.

Η «ιέρεια της ποπ» που άλλαξε τη μουσική βιομηχανία

Δεν είναι τυχαίο πως θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες της ποπ μουσικής, κερδίζοντας επάξια και τον τίτλο «ιέρεια της ποπ». Με τις φωνητικές της ικανότητες θεωρείται πως διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν οι περισσότερες τραγουδίστριες της ποπ μουσικής.

Celine Dion, Whitney Houston και Mariah Carey έχουν πιστωθεί την αναβίωση της power ballad, καθιστώντας το ως ένα από τα πιο δημοφιλή format της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000. Ήταν το 2002 που το Billboard ανακήρυξε τη Celine Dion ως την τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις στη σύγχρονη μουσική ιστορία, με το κοινό της να έχει ακόμα να περιμένει πολλά από μια σπουδαία τραγουδίστρια.