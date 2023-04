Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και αφορά στο Survivor.

Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που έχουν διαρρεύσει, βλέπουμε παίκτες που συμμετείχαν στο reality επιβίωσης το 2021 να παραλαμβάνουν πακέτο φαγητό από delivery.

«Πριν από το συμβούλιο τρώνε ρύζι σκέτο. Εδώ στο βίντεο, επειδή το παιχνίδι είναι πλέον στους 4,5 μήνες πριν την ένωση, τους έχουν βάλει και κάτι πίτες με κοτόπουλο στήθος» περιέγραψε η Έλενα Πολυκάρπου στο Super Κατερίνα.

«Τρώνε πριν το συμβούλιο, γιατί πρέπει να είναι καθαρό το μυαλό τους, να μην σκέφτονται την πείνα για να κάνουν ριάλιτι» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το delivery των παικτών

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, δεν μιλάμε για φαγητό που δόθηκε από την παραγωγή του Survivor πριν από το συμβούλιο αλλά για παραγγελία που έχει γίνει από τους ίδιους τους παίκτες.

Μάλιστα, ο ίδιος ο ντελιβεράς γράφει στην ανάρτησή του: Delivery for Marialena, Helen, Pavlos, Kogo. Chicken with rice. Thank you. Παράλληλα, αποκαλύπτει και το ποσό που πλήρωσαν οι παίκτες για την παραγγελία.

Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα βλέπουμε τους Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Γιώργο Κόρομι, Κώστα Παπαδόπουλο, Παύλο Γαλακτερό και Ελένη Χαμπέρη να μοιράζονται πακέτα με κοτόπουλο, ρύζι και πίτες μέσα από σακούλες, πληροφορία που επιβεβαίωσε και ο υπάλληλος του delivery.

Δείτε το βίντεο