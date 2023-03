Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στον δρόμο αργά το βράδυ χθες Κυριακή (φωτογραφία, επάνω, από το AP/Oren Ziv) σ’ ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποπομπή από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του υπουργού Αμυνας, ο οποίος είχε προτρέψει την κυβέρνηση να σταματήσει ένα ιδιαίτερα αμφισβητούμενο σχέδιο για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος.

Μεγάλα πλήθη στο Τελ Αβίβ

Το τηλεοπτικό υλικό του Reuters δείχνει μεγάλα πλήθη να μπλοκάρουν τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ καθώς και ομάδα διαδηλωτών ν’ ανάβει φωτιά στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Protests in Central Tel Aviv pic.twitter.com/yveHG9ctgr — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 26, 2023

Ο Γκάλαντ έγινε προχθές, Σάββατο, το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος του δεξιού κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου που είπε ότι δεν θα υποστηρίξει την αναθεώρηση του δικαστικού συστήματος, τονίζοντας ότι οι διαδηλώσεις, στις οποίες μετέχει ένας αυξανόμενος αριθμός εφέδρων του στρατού, επηρεάζουν επίσης τις τακτικές δυνάμεις και υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια.

The Ayalon Highway is one of the main transport routes in Israel, now it looks like this. pic.twitter.com/SVPsqhAoCh — Spriter (@spriter99880) March 26, 2023

Ζήτησε επίσης να σταματήσουν οι διαδηλώσεις και υπογράμμισε ότι «οι μεγάλες αλλαγές σ’ εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνονται μέσω της διαβούλευσης και του διαλόγου».

Number of protesters is increasing minutes by minutes in all cities of Israel pic.twitter.com/LGFF4clRJp — Spriter (@spriter99880) March 26, 2023

«Αυτή τη στιγμή, για το καλό της χώρας μας, είμαι διατεθειμένος να πάρω οποιοδήποτε ρίσκο και να πληρώσω οποιοδήποτε τίμημα», δήλωσε ο Γκάλαντ στην τηλεοπτική του ομιλία.

CHAOS IN ISRAEL:

– Large protest in Israel – 700,000 people are actively protesting (growing).

– The IDF have raised their «alert» due to the loss of control within the country.

– General strike declared.

– PM Netanyahu fired Defense Minister Gallant. pic.twitter.com/LHAxxe5luG — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) March 26, 2023

Η απάντηση αργά χθες βράδυ, με τον πρωθυπουργό να τον παύει από τα καθήκοντά του.

Παραίτηση του πρόξενου στη Νέα Υόρκη

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να παύσει από τα καθήκοντά του τον υπουργό Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ», ανέφερε η σύντομη ανακοίνωση.

1/A quick recap of the dramatic events in Israel tonight: PM Netanyahu fired the Minister of Defense for opposing the judicial overhaul and warning that it seriously jeopardizes Israel’s security. In response, spontaneous demonstrations have erupted across the country. pic.twitter.com/VxWgFtdXP3 — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) March 26, 2023

Λίγο μετά την αποπομπή του, ο Γκάλαντ, 64 ετών, έγραψε στο Twitter: «Η κατάσταση ασφαλείας του Ισραήλ ήταν πάντα και θα είναι πάντα η αποστολή της ζωής μου».

ביטחון מדינת ישראל תמיד היה ותמיד יישאר משימת חיי 🇮🇱 — יואב גלנט (@yoavgallant) March 26, 2023

Αμέσως μετά από αυτήν την εξέλιξη ο γενικός πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι παραιτείται σ’ ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποπομπή του υπουργού Αμυνας.

More and more fire in Israel pic.twitter.com/DgN7IYKRtW — Spriter (@spriter99880) March 26, 2023

«Δεν μπορώ πλέον να συνεχίσω να εκπροσωπώ αυτήν την κυβέρνηση», έγραψε στο Twitter ο Ασάφ Ζαμίρ.

Israel is setting an example for the entire world. When a tyrant tries to overthrow democracy – you head out to the streets! 🚨 pic.twitter.com/D7VNcjZiEo — Josh Drill (@drill_josh) March 26, 2023

«Πιστεύω ότι είναι καθήκον μου να διασφαλίσω πως το Ισραήλ παραμένει φάρος δημοκρατίας και ελευθερίας στον κόσμο» πρόσθεσε.

The past 18 months as Israel’s Consul General in New York were fulfilling and rewarding, but following today’s developments, it is now time for me to join the fight for Israel’s future to ensure it remains a beacon of democracy and freedom in the world. Here is the letter I sent: pic.twitter.com/Sfz8y3ALLv — Asaf Zamir (@AmbAsafZamir) March 26, 2023

Πηγή: ΑΠΕ