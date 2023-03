Στο επίκεντρο της δημοσιότητας και… όχι για καλό λόγο βρέθηκε και πάλι ο Κρις Μπράουν, ο οποίος δέχεται για άλλη μια φορά «πυρά» για τη συμπεριφορά του επί σκηνής, καθώς άρπαξε από τον λαιμό την πρώην σταρ του Love Island, Νατάλια Ζόπα, κατά τη διάρκεια ενός ερωτικού χορού στη συναυλία του στο Μάντσεστερ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το περιστατικό προκάλεσε την οργή των θαυμαστών του, οι οποίοι επέκριναν τον Μπράουν για το ιστορικό του στην ενδοοικογενειακή βία και διερωτήθηκαν γιατί η Ζόπα συμφώνησε να συμμετάσχει σε μια τέτοια εμφάνιση.

Πολλοί θαυμαστές έχουν καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την «αηδία» τους για τον τρόπο με τον οποίο ο Μπράουν φέρθηκε στην κοπέλα, με έναν σχολιαστή να περιγράφει το υλικό ως «ενοχλητικό» και «αποτρόπαιο».

Η Ζόπα προς έκπληξη πολλών που παρακολούθησαν από κοντά το περιστατικό, υπερασπίστηκε τη συμπεριφορά του, επιμένοντας ότι δεν αισθάνθηκε άβολα κατά τη διάρκεια της παράστασης και ότι «λάτρεψε κάθε λεπτό της». Ωστόσο, αυτό δεν έχει κατευνάσει την οργή όσων θεωρούν ότι η συμπεριφορά του Μπράουν ήταν ανάρμοστη και επικίνδυνη.

Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση αυτή του Κρις Μπράουν ήταν αρκετή για να ξεσηκώσει συζήτηση στα social media αναφορικά με τον τρόμο, με τον οποίο αντιμετωπίζονται διασημότητες που έχουν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ενώ ο Μπράουν έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις για τις πράξεις του στο παρελθόν, συνεχίζει να είναι ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης, με πιστούς θαυμαστές και μια σειρά από επιτυχημένα τραγούδια στο όνομά του. Αυτό εγείρει όπως έγραψαν, το ερώτημα αν ως κοινωνία είμαστε πολύ γρήγοροι στο να συγχωρούμε και να ξεχνάμε όταν πρόκειται για άτομα υψηλού προφίλ που έχουν εμπλακεί σε βίαιη συμπεριφορά.

Άλλοι έθιξαν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η συμπεριφορά του Μπράουν στους νεαρούς θαυμαστές του. Το Love Island είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές σόου μεταξύ των νέων και πολλοί από τους θαυμαστές της Ζόπα είναι έφηβοι που τη θαυμάζουν. Συμμετέχοντας σε μια παράσταση με κάποιον που έχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, η γυναίκα όπως είπαν, μπορεί να στείλει ακούσια το μήνυμα ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι αποδεκτή ή ακόμη και επιθυμητή.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κρις Μπράουν προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, σε συναυλία στις αρχές Μαρτίου, ο τραγουδιστής είχε ανεβάσει πάλι στη σκηνή μία γυναίκα και πάλι της είχε σφίξει τον λαιμό. Η κοπέλα ήταν ενθουσιασμένη που την επέλεξε και της χόρευε και θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή στο κινητό της.

Η κίνησή της να βγάλει το κινητό και να τραβήξει βίντεο, όσο ο Μπράουν της τραγουδούσε και οι χορευτές του, χόρευαν αποκλειστικά για εκείνη, εκνεύρισε τον τραγουδιστή. Στην αρχή, ο Μπράουν φαίνεται να παίρνει απαλά το τηλέφωνο από τα χέρια της και να το βάζει στην άκρη. Άρχισε ακόμη, να της χορεύει ένα αισθησιακό lapdance, αλλά εκείνη το άρπαξε και πάλι για να συνεχίσει να βιντεοσκοπεί.

Ο Μπράουν φαίνεται πως απηύδησε μαζί της και μέσα σε δευτερόλεπτα της άρπαξε το τηλέφωνο από τα χέρια και το πέταξε στο πλήθος. Η εμφανώς ενοχλημένη γυναίκα πέταξε στη συνέχεια τα χέρια της στον αέρα πριν σβήσουν τα φώτα της σκηνής και η αμήχανη συνάντηση λάβει τέλος.

Μέλος από το κοινό κατέγραψε το συμβάν και το κλιπ κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Chris Brown brought a fan on stage and she stayed on her phone… so he tossed it in the crowd 👀😂 pic.twitter.com/pvlrHDKUCD

— Daily Loud (@DailyLoud) March 3, 2023