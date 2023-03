Δεκάδες σαλάχια μάντα αλιεύτηκαν στα ανοιχτά της Λωρίδας της Γάζας, όπου απλώθηκαν στην άμμο και περαστικοί απόλαυσαν το θέαμα, προτού τεθούν προς πώληση στο λιμάνι του παλαιστινιακού θύλακα.

Κάθε χρόνο, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, σαλάχια συρρέουν στα νερά της Μεσογείου στα ανοιχτά της Γάζας, μια περιοχή που τελεί υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007 και όπου η αλιεία αποτελεί σημαντική εμπορική δραστηριότητα.

Ο Μπασίρ Σουεϊχ ψάρεψε περισσότερα από 10 από αυτά τα σαλάχια στα δίχτυα του χθες Κυριακή, με το καθένα από αυτά να ζυγίζει από 200 μέχρι 300 κιλά και τα πουλάει έναντι περίπου 12 σέκελ το κιλό (περίπου 3 ευρώ).

«Κάθε βάρκα μεταφέρει από 20 έως 30 από αυτά τα ψάρια. Στους ανθρώπους αρέσουν πολύ» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

The joy of fish coming out in different shapes and types from the Gaza Sea a while ago 🇵🇸 pic.twitter.com/z9VMHjhNCV

— 🇵🇸✌Hassan Gaza (@HassanGaza10) March 11, 2023