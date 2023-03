Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν, έπειτα από πυροβολισμούς στο Αμβούργο της Γερμανίας. Αρκετοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ένας ή περισσότεροι δράστες άνοιξαν πυρ κατά ανθρώπων που βρίσκονταν σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα των δραστών.

Οι δράστες έχουν διαφύγει και αναζητούνται από την Αστυνομία.

#BREAKING #GERMANY #ALLEMAGNE

🔴 GERMANY :#VIDEO MASS SHOOTING IN ALSTERDORF QUARTER OF HAMBURG CITY!

At least 6 people killed, several injured, on Mar 10 night.

Attacker(s) on the run.#BreakingNews #UltimaHora #Alemania #Hamburg #Alsterdorf #MassShooting #Tiroteo #Schießerei pic.twitter.com/QG7LlSLxaW

— LoveWorld (@LoveWorld_Peopl) March 9, 2023