Η μόδα είναι σπουδαία. Η ιστορία είναι συναρπαστική. Η τεχνολογία είναι φρέσκια. Συνδυάστε τα όλα αυτά μαζί και θα έχετε κάτι πολύ γοητευτικό.

Ο Ράσελ Κλίμας, φωτογράφος και συνθετογράφος (χρησιμοποιεί λογισμικό υπολογιστών και μηχανική μάθηση για να δημιουργήσει ψηφιακή τέχνη), δημιούργησε πρόσφατα ένα σύντομο βίντεο που ταξιδεύει τον κόσμο σε ένα οπτικό ταξίδι της γυναικείας μόδας στον 21ο αιώνα.

Μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, ταξιδεύουμε στο χρόνο από το 1910 έως το 2010. Ακόμα κι αν σε κάποιο επίπεδο γνωρίζουμε ότι υπήρξαν πολλές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες ντύνονται και διεκδικούν τα δικαιώματά τους μέσα στα χρόνια, υπάρχει κάτι ουσιαστικό στο να βλέπεις μια τόσο μαζική εξέλιξη να συμβαίνει μέσα σε ένα λεπτό.

Ο όγκος των διαφορετικών εμφανίσεων είναι εντυπωσιακός, από τις μακριές, πολυεπίπεδες φούστες της εποχής του Εδουάρδου και τα φορέματα με χάντρες, μέχρι τα εφαρμοστά ρούχα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τα 70s παντελόνια με καμπάνα, μέχρι τα πιο σύγχρονα casual αθλητικά ρούχα που δείχνουν ξεκάθαρα πόσο πιο δραστήριες έχουν γίνει οι γυναίκες.

Υπάρχει ακόμη και μια έντονη αντίθεση στον τρόπο με τον οποίο κάθε μία από αυτές τις φανταστικές γυναίκες συμπεριφέρονται στην αρχή του βίντεο σε σχέση με το τέλος, πηγαίνοντας από μια όρθια, σεμνή στάση σε κάτι πολύ πιο άνετο και με αυτοπεποίθηση. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ως κοινωνία έχουμε δει (σε πολλαπλά επίπεδα) μια τεράστια αλλαγή στην έκφραση των φύλων.

Επίσης, δεν βλέπουμε καμία μαύρη γυναίκα μέχρι τα μέσα του βίντεο. Ενώ αυτό θα μπορούσε να είναι η εγγενής προκατάληψη που έχει η τεχνολογία AI προς την απεικόνιση του λευκού δέρματος, φωτίζει επίσης το πώς οι διαφορετικές κουλτούρες έχουν παρακαμφθεί ιστορικά και πώς έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούνται από τη μόδα, τα μέσα ενημέρωσης κ.λπ.

Αν μη τι άλλο, αυτό το βίντεο μας υπενθυμίζει ότι, ό,τι και να γίνει, είναι το πεπρωμένο της ανθρωπότητας να εξελίσσεται και να αλλάζει. Προς ποια κατεύθυνση θα πάει αυτή η αλλαγή εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα.

The change in women’s fashion over 100 years in 30 seconds using Al. pic.twitter.com/3rnFZ6nijM

— Historic Vids (@historyinmemes) March 4, 2023