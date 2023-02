Ο κόσμος μπορεί να κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα από το πρωί που ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συνθήκη New Start για τον έλεγχο των πυρηνικών, οι δικοί του άνθρωποι όμως μάλλον… αγρόν ηγόρασαν.

Γιατί, πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι ενώ εκείνος μιλούσε με πάθος για μια νεκρή συνθήκη, την τελευταία για τον περιορισμό των στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων, ανώτεροι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου χασμουριούνταν ή κοιμούνταν κανονικά.

Όπως υπενθυμίζει η Daily Mail, εικόνες με βαριεστημένους Ρώσους αξιωματούχους είχαν κυκλοφορήσει και στην προηγούμενη ομιλία του στο έθνος τον Σεπτέμβριο, οπότε ανακοίνωσε την προσάρτηση από τη Ρωσία 4 περιοχών στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία.

World Snore 3: Putin’s elite are caught yawning and even sleeping during his marathon anti-West state-of-the-union rant https://t.co/WfNzmwxibt

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 21, 2023