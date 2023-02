Νέοι σεισμοί χτύπησαν την Τουρκία και τη Συρία χθες Δευτέρα, με τον μεγαλύτερο να καταγράφεται στα 6,4 Ρίχτερ, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, στις περιοχές που καταστράφηκαν από τον Εγκέλαδο από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις στις 6 Φεβρουαρίου.

Εκτός από τους τρεις νεκρούς, άλλοι τουλάχιστον 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Το επίκεντρο του σεισμού των 6,4 Ρίχτερ ήταν στη Χατάι, με τις Αρχές να φοβούνται ακόμα και για μικρό τσουνάμι στις ακτές. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν ήταν μόλις στα δύο χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο σεισμός έπληξε ιδιαίτερα την πόλη Ντεφνέ το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ ήταν ιδιαίτερα αισθητός στην Αντιόχεια (Αντάκεια) και στα Άδανα, 200 χιλιόμετρα βόρεια.

Ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίοχτερ ταρακούνησε την περιοχή αρκετά λεπτά αργότερα, όπως ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Τουρκίας. Είχε επίκεντρο την περιοχή Σαμαντάγκ στο Χατάι.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι σεισμοί έγιναν αισθητοί στη Συρία, την Ιορδανία, στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA, ανέφερε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Χαλέπι από κατάρρευση χαλασμάτων, ενώ ο δήμαρχος του Χατάι, επίσης, δήλωσε ότι ορισμένα κτίρια κατέρρευσαν, εγκλωβίζοντας ανθρώπους.

Footage from the airport in Hatay #Turkey during the new #earthquake that just happened TODAY pic.twitter.com/Qk29rLu6Lb

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) February 20, 2023