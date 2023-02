Μυστήριο εξακολουθεί να πλανάται γύρω από την ταυτότητα των τριών μυστηριωδών αντικειμένων που καταρρίφθηκαν από την αεροπορία των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Σε διάγγελμα που έκανε στον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν συντάχθηκε με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζον Κίρμπι, ο οποίος ανέφερε τα συγκεκριμένα αντικείμενα δεν συνδέονται με κατασκοπεία από την πλευρά της Κίνας.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακόμα τι ακριβώς ήταν τα τρία αντικείμενα που κατέρριψε η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, ωστόσο σημείωσε πως δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να τα συνδέει με την Κίνα και σημείωσε πως το πιο πιθανό σενάριο είναι να σχετίζονται με ιδιωτικές εταιρείες.

«Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ήταν τα αντικείμενα αυτά», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή τίποτα δεν υποδεικνύει ότι τα τρία αντικείμενα ήταν μέρος προγράμματος της Κίνας με κατασκοπευτικά μπαλόνια ή μηχανήματα κατασκοπείας κάποιας άλλης χώρας».

«Η τρέχουσα εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών είναι ότι αυτά τα τρία αντικείμενα ήταν πιθανότατα αερόστατα που συνδέονταν με ιδιωτικές εταιρείες, ψυχαγωγικά ή ερευνητικά ιδρύματα που μελετούν τον καιρό ή πραγματοποιούν άλλου είδους επιστημονική δραστηριότητα», είπε ακόμα ο Μπάιντεν.

Ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε πως δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να υποδεικνύει ξαφνική αύξηση των ιπτάμενων αντικειμένων στον ουρανό.

«Απλά πλέον βλέπουμε περισσότερα ιπτάμενα αντικείμενα επειδή έχουμε κάνει κάποια βήματα προόδου και έχουμε αυξήσει τον αριθμό των ραντάρ που τα εντοπίζουν», είπε ακόμα ο Μπάιντεν.

Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε με νόημα «μην κάνετε κανένα λάθος, εάν κάποιο αντικείμενο αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού θα το καταρρίψουμε» και σημείωσε πως τα έγγραφα που αφορούν αυτές τις πολιτικές θα παραμείνουν απόρρητα, αλλά θα κοινοποιηθούν σύντομα στο Κογκρέσο.

Ακόμα υπογράμμισε ότι έχει δώσει εντολή για πιο σκληρούς κανόνες για το πώς θα χειρίζονται καταστάσεις με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα και για το ποια αποτελούν κίνδυνο ασφαλείας και ποια όχι.

Υποστήριξε πως σκοπεύει να συνομιλήσει στο μέλλον με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ χωρίς να δώσει όμως πληροφορίες για πιθανή συνάντηση, αλλά σημείωσε πως δεν θα ζητήσει συγγνώμη για την κατάρριψη.

«Θέλουμε ανταγωνισμό και όχι σύγκρουση αλλά δεν θέλουμε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα όπως είπε τα πρόσφατα περιστατικά δείχνουν την ανάγκη διατήρησης «ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας με διπλωμάτες και στρατιωτικούς».

Όπως είπε ο Τζο Μπάιντεν διέταξε την κατάρριψη των τριών αντικειμένων επειδή αποτελούσαν κίνδυνο για την εναέρια κυκλοφορία των εμπορικών πτήσεων και δεν μπορούσε να αποκλειστεί ο κίνδυνος παρακολουθήσεις ευαίσθητων εγκαταστάσεων.

«Ενεργήσαμε με μεγάλη προσοχή και με έναν τρόπο ώστε να καταρρίψουμε αυτά τα αντικείμενα με ασφάλεια» συμπλήρωσε.

Ακόμα όπως είπε μίλησε προσωπικά με τον Καναδό πρόεδρο, Τζάστιν Τριντό, καθώς το ένα από τα αντικείμενα καταρρίφθηκε πάνω από τον Καναδά, και οι Αρχές της χώρας εργάζονται για την ανάκτηση των συντριμμιών αυτών των αντικειμένων.

Ο Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε πως έχει ήδη δώσει οδηγίες για αλλαγή στον τρόπο αντίδρασης των ΗΠΑ σε τέτοια αντικείμενα και ανέφερε τέσσερα βασικά μέτρα.

«Αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν σε πιο ασφαλείς ουρανούς για τους ταξιδιώτες, τον στρατό μας, τους επιστήμονες αλλά και για τους ανθρώπους στο έδαφος», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν αφού τελείωσε το διάγγελμά του γύρισε την πλάτη και έφυγε ωστόσο οι δημοσιογράφοι φώναζαν επίμονα όλοι μαζί για ερωτήσεις. Έτσι ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε και στάθηκε λίγο μπροστά τους.

#BREAKING: President Biden tells reporters, «Give me a break, man» then walks out. pic.twitter.com/0jwp9TijMq

— Forbes (@Forbes) February 16, 2023