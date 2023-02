Οι ισχυροί σεισμοί στην Τουρκία κόστιζαν τις ζωές σε χιλιάδες ανθρώπους ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είδαν τις περιουσίες τους να καταρρέουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών σε Τουρκία και Συρία έχει ξεπεράσει τις 40.000, καθιστώντας τον τον πιο θανατηφόρο σεισμό του αιώνα στην περιοχή.

Κάθε τόσο, εικόνες των σωστικών συνεργείων να βγάζουν βρέφη, νήπια και παιδιά από τα βαθύτερα σημεία των τσιμεντένιων ερειπίων γίνονται viral στα social media, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο να περιγράφουν τέτοιες ιστορίες επιβίωσης ως «θαύματα».

Η λίστα με τα παιδιά που κατάφεραν να επιβιώσουν κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με το TRT:

1 . Ο Χαμζά, ένα μωρό επτά μηνών, διασώθηκε στην επαρχία Χατάι, μια από τις πιο πληγείσες περιοχές της Τουρκίας, αφού είχε κολλήσει κάτω από τα ερείπια για περισσότερες από 140 ώρες από τον πρώτο σεισμό που έπληξε τη χώρα.

2 . Η Aliye Dagli, ένα κοριτσάκι δύο ετών, ανασύρθηκε επίσης ζωντανό από τα ερείπια στο Hatay χάρη στις προσπάθειες της ομάδας έρευνας και διάσωσης και των εθελοντών της AFAD σχεδόν 133 ώρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Το μωρό που μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο στην αγκαλιά του ιατρικού προσωπικού, νοσηλεύτηκε.

3. Ένα μωρό που εκτιμάται ότι ήταν περίπου δύο μηνών βρέθηκε ζωντανό 128 ώρες μετά τον σεισμό στο Χατάι. Η επιβίωση του μωρού για σχεδόν πέντε ημέρες χωρίς τραυματισμούς ήταν ένα δυνατό οπτικό που έκανε τους ανθρώπους να δακρύσουν και ζέστανε πολλές καρδιές. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του μωρού συνεχίζονται καθώς οι γονείς του βρέφους αγνοούνται.

4. Ένας 15 μηνών Yusuf Huseyin απομακρύνθηκε μετά την 105η ώρα του σεισμού. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 7χρονος αδερφός του Mohammed Huseyin ανασύρθηκε από τον ίδιο σωρό τσιμεντένιες πλάκες ενός τριώροφου κτιρίου στο Hatay.

5. Ο μόλις 10 ημερών Yagız Ulas μπορεί να είναι ο νεότερος επιζών από σεισμό, ο οποίος απελευθερώθηκε από τα συντρίμμια στο Hatay με τη μητέρα του. Το δίδυμο πέρασε 101 ώρες στα ερείπια, αντέχοντας το παγωμένο κρύο του χειμώνα.

6. Στην Καχραμανμάρα, το επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, η ενός έτους Ράχα και η μητέρα της Έλα Χαμόκο, συριακής καταγωγής, διασώθηκαν αφού είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια για 81 ώρες.

A woman and her two children were rescued alive miraculously 228 hours after the twin earthquakes hit southern Türkiye on Feb. 06

🕙Rescued 10 days after

👩‍👧‍👦They are from Hatay province

🚑Taken to the nearest hospital https://t.co/LgM4Bdt65J pic.twitter.com/f8SM7ZcjRu

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 15, 2023