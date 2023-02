Διεκόπη η συνεδρίαση που λάμβανε χώρα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξαιτίας της εισβολής μίας ομάδας διαμαρτυρόμενων Κούρδων στον χώρο.

Ομάδα περίπου 25 Κούρδων οπαδών του Αμπντουλάχ Οτσαλάν εισέβαλε νωρίς του μεσημέρι στην αίθουσα όπου συνεδριάζει η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, φωνάζοντας συνθήματα για την απελευθέρωσή του.

Οι συγκεντρωθέντες κρατούσαν σημαίες και πανό με το πρόσωπο του Οτσαλάν και ανέβηκαν στον εξώστη της αίθουσας, προκαλώντας αναστάτωση. Τα μέλη της ασφάλειας του Ευρωκοινοβουλίου επενέβησαν προκειμένου να απομακρύνουν τους οπαδούς ενώ όταν τους πλησίασαν, αρκετοί πέρασαν μπροστά από το προστατευτικό τζάμι του εξώστη απειλώντας να πέσουν στο κενό.

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι Αρχές αναζητούν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι εισβολείς καθώς για να εισέλθει κάποιος στους χώρους χρειάζεται να έχει πρόσκληση.

LAST MOMENT – #Kurdish Revolutionary Youth disrupts the #EuropeanParliament session demanding the freedom of Rêber APO!

Civil disobedience action is being carried out under the leadership of the members of TCŞ and TekoJIN! pic.twitter.com/efXdSpBK9W

— @AntifaEnt@kolektiva.social (@Antifa_Entsy) February 15, 2023