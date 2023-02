Η Μιράι, ένα εξάχρονο κορίτσι, διασώθηκε από τα ερείπια στην Αντιγιαμάν στην Τουρκία μετά από 178 ολόκληρες ώρες. Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν από τα χαλάσματα.

Miray, a 6-year-old girl, rescued from rubble in Adiyaman 178 hours after massive earthquakes hit Türkiye

Λίγο νωρίτερα, οι διασώστες είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν άλλη μια γυναίκα από τα ερείπια στη Χατάι, μια από τις περιοχές που χτυπήθηκε σφόδρα από τους σεισμούς της περασμένης Δευτέρας. Η συγκεκριμένη γυναίκα βρισκόταν 176 ώρες κάτω από τα ερείπια.

(VIDEO) A woman has been rescued miraculously 176 hours after the first earthquake hit Türkiye on Feb. 6

