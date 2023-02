Μια είδηση σοκ έγινε γνωστή για τον Όλεγκ Νταντσένκο. Ο δανεικός από την ΑΕΚ στη Ζόρια δεξιός μπακ υπέστη τριπλή ανακοπή και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.

Ο αμυντικός που ανήκει στην «Ένωση» βρισκόταν στην προπόνηση της ομάδας του όταν έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και ο γιατρός της Ζόρια τον επανέφερε με τη χρήση απινιδωτή.

Στη συνέχεια ο Νταντσένκο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τουρκίας (εκεί βρίσκεται η Ζόρια για την προετοιμασία της) και μπήκε στην εντατική, χωρίς να υπάρχουν νεότερα για την κατάστασή του και αν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

ZORYA PLAYER SUFFERS HEART ATTACK 🫀

TaToTake reports that Zorya full back Oleh Danchenko collapsed at the UPL club’s 🇹🇷 training camp yday

His heart stopped beating 3 times before he was resuscitated by a defibrillator

He’s now in hospital & awaiting diagnosis or operation pic.twitter.com/YIlzutv7Z3

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 13, 2023