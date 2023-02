Για ακόμη μία φορά καταρρίφθηκε ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο, αυτή την φορά με εντολή του Τριντό. Από την άλλη, η υπουργός Αμύνας του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, απαντά πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει σαφές αν το αντικείμενο που καταρρίφθηκε το Σάββατο προέρχεται από την Κίνα.

«Δεν θα κάνω εικασίες σχετικά με την προέλευση αυτού του αντικειμένου. Είναι πολύ νωρίς για την ανάλυσή των συντριμμιών του, καθώς εξακολουθούμε να συλλέγουμε στοιχεία», δήλωσε η Ανάντ ξεκαθαρίζοντας πως θα γίνει εκτεταμένη έρευνα ώστε να γίνει σαφές τι ήταν αυτό το αντικείμενο που παραβίασε τον εναέριο χώρο του Καναδά και είχε σε «ετοιμότητα» τις ΗΠΑ αρκετές ημέρες τώρα. Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις θα «περισυλλέξουν και θα αναλύσουν» τα συντρίμμια του «αντικειμένου», συμπλήρωσε.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι «αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας» καταρρίφθηκε ενώ πετούσε σε μεγάλο ύψος στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, μια ημέρα μετά την κατάρριψη από τις ΗΠΑ άλλου «αντικειμένου» που βρισκόταν σε μεγάλο ύψος πάνω από την Αλάσκα.

«Διέταξα να καταρριφθεί αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας που παραβίασε τον καναδικό εναέριο χώρο», ανέφερε ο κ. Τριντό μέσω Twitter. «Απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη του Καναδά και των ΗΠΑ και αμερικανικό (καταδιωκτικό) F-22 έπληξε το αντικείμενο», διευκρίνισε.

American fighters responded to another UFO, this time in Canadian airspace. A U.S. F-22 shot it down Ring doorbell camera catches UFO in slow motion #ufotwitter pic.twitter.com/IRHLm0zFR5

Το Σάββατο, η Global News ανέφερε, ότι η NORAD παρακολουθεί ένα ή δύο ακόμη αντικείμενα που μπορεί να είναι πιθανά κατασκοπευτικά μπαλόνια. Μέσα σε λίγα λεπτά από τη δημοσίευση, η NORAD επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι «έχουν εντοπίσει θετικά ένα εναέριο αντικείμενο μεγάλου ύψους πάνω από τον Βόρειο Καναδά».

«Αν και δεν μπορούμε να μπουμε σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, σας ενημερώνουμε ότι η NORAD διεξάγει συνεχείς, διασκορπισμένες επιχειρήσεις για την άμυνα της Βόρειας Αμερικής μέσω μιας ή και των τριών περιοχών της NORAD», δήλωσε στην Global News ο ταγματάρχης Ολιβιέρ Γκαλάντ, εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

Το αντικείμενο «μεγάλου ύψους» που καταρρίφθηκε την Παρασκευή δεν είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο του Καναδά, δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Άμυνας Ανίτα Ανάντ. Το περιστατικό σημειώθηκε μια εβδομάδα μετά την κατάρριψη ενός κινεζικού αερόστατου επιτήρησης που είχε πετάξει στον εναέριο χώρο του Καναδά και των βορειοδυτικών ΗΠΑ για αρκετές ημέρες πριν καταρριφθεί πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

🇨🇦The military of Canada and the United States shot down an unidentified object over the northwestern part of the country. It was destroyed in the sky over the Yukon with the help of an American F-22 aircraft.

“I ordered to shoot him down,” Canadian Prime Minister Justin Trudeau. pic.twitter.com/AxoFdtYqHR

— 🌍mai🕊ke (@maike809588) February 12, 2023